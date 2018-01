Um desfile infantil com 5.000 crianças, dois corsos carnavalescos e vários bailes integram o programa do Carnaval de Loures. "Cada bairro de Loures terá o seu tema."





Um desfile infantil com 5.000 crianças, dois corsos carnavalescos e vários bailes integram o programa do Carnaval de Loures, onde entre 9 e 14 de Fevereiro são esperados 150 mil foliões, perspetivou hoje a organização.



A organização do evento, que está a cargo da Associação do Carnaval de Loures e da câmara local, conta este ano com um orçamento de 270 mil euros.



Inspirados pelo tema "Brinca na Folia", cerca de 1.500 figurantes, acompanhados por 15 carros alegóricos, vão animar durante cinco dias as ruas da cidade de Loures (distrito de Lisboa), sendo esperados cerca de 150 mil visitantes, segundo perspectivou à agência Lusa João Silva, da Associação do Carnaval de Loures.



"O tema escolhido este ano é brinca na folia porque queremos dar azo a muitas brincadeiras. Cada bairro de Loures terá o seu tema e dentro desses temos damos liberdade para todo o tipo de brincadeiras", justificou.



"Divas da Pop", "Vindimas", "Loiça de Sacavém" e "Sereias e Marinheiros" serão alguns dos temas que as 17 colectividades ligadas ao Carnaval irão trazer para os desfiles.



O responsável referiu que as novidades na edição deste ano são o aumento do número de figurantes, a alteração ao percurso dos desfiles (na sequência das obras de revitalização da cidade) e o facto de a Associação do Carnaval de Loures passar a dispor de uma sede para as suas reuniões.



Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), destacou o facto de se tratar do "maior Carnaval da Área Metropolitana de Lisboa" e de ter entrada gratuita.



"É um evento que prestigia muito o concelho de Loures. A nossa ambição é conseguir fazê-lo crescer ainda mais e conseguir atrair cada vez mais visitantes ao município", apontou o autarca.



Bernardino Soares explicou que o município apoiou financeiramente a Associação do Carnaval de Loures com 40 mil euros, a que acresce o apoio logístico e de promoção do evento.



O arranque das festividades carnavalescas em Loures está marcado para o dia 9 de Fevereiro com o desfile de 5.000 crianças pertencentes a escolas e instituições particulares de solidariedade social do concelho.



Já no sábado, o destaque vai para o baile de apresentação dos reis do Carnaval, que decorre a partir das 21:30 no Pavilhão Paz e Amizade, com animação da Banda Sinal e dos DJ's Breda e Telmo Pereira.



No domingo, terá lugar o primeiro corso carnavalesco, a partir das 14h30 (entrada gratuita), que irá percorrer as principais ruas da cidade de Loures.



Para segunda-feira está marcado o "Baile Trapalhão", no Pavilhão Paz e Amizade, a partir das 22:00.



No dia de Carnaval terá lugar o segundo corso carnavalesco, novamente a partir das 14h30.



As festividades de Carnaval terminam na quarta-feira com um "desfile de enterro" até ao Parque da Cidade, onde irá ocorrer um espectáculo de fogo-de-artifício.