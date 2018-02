Caldas está de novo na ribalta

João Vala tem a oportunidade de repetir a façanha de Carlos Carvalhal ao leme do Leixões em 2001/02.Arredado da elite da 1ª divisão nacional desde 1959, o Caldas salta novamente para a ribalta à conta de um percurso extraordinário na Taça de Portugal. Duplamente extraordinário, aliás. Porque atinge a meia-final pela primeira vez na história e, sobretudo, porque é um clube do terceiro escalão (7º classificado da série D do CNS).Para se ver bem o alcance da proeza, o Caldas é apenas o terceiro clube da 3ª divisão numa meia-final da Taça. Antes, houve Lourosa (1993/94) e Leixões (2001/02), ambos eliminados pelo Sporting. Se o Lourosa é goleado sem apelo nem agravo em Alvalade (6-0), com cinco golos de Balakov, o Leixões só é travado no Jamor por um golo solitário de Jardel (1-0). É verdade, o Leixões comete a proeza de eliminar o Braga, no 1º Maio e por claro 3-1, para chegar à final.Mérito maiúsculo para Carlos Carvalhal, o treinador de uma época irrepetível. Diz o próprio, com total propriedade. "Essa final ficará marcada para sempre, não só pelo facto de ter um clube da 3ª divisão presente mas também pelo facto de todo o estádio saudar da mesma forma o vencedor e o vencido." Pertence ao Caldas a oportunidade de fazer ainda mais história, numa eliminatória a duas mãos com o Aves. Tem a palavra João Vala na sucessão a Carlos Carvalhal.