Uma coisa em forma de assim

O título é o de um livro de Alexandre O’Neill, cujo contacto póstumo e indirecto com o PSD imortalizou um peixe chamado "cherne". Se bem o conheço da leitura e do resto, deixando de lado a biografia, é partido que não lhe devia agradar muito, o mesmo se passando aliás com os outros, mas o PSD não se livra dele e ainda bem. Mais vale bem acompanhado do que mal. Mas usurpei este título para exprimir alguma ambiguidade na maneira como as coisas aconteceram no Congresso.



Foi um Congresso interessante, contraditório, aborrecido e excitante às vezes, que revelou o estado de um dos grandes partidos da democracia portuguesa. Foi um congresso de mudança, mas não foi um congresso de ruptura. Para quem como eu acha que, para haver mudança que se veja, é preciso ruptura, não chega. E não chega porque o que há de positivo na mudança pode-se perder exactamente porque não houve ruptura. Admito que possa haver um segundo momento, em que não há outro remédio senão romper porque tudo o que envenena a vida partidária está lá e vai continuar a sua obra.



A reflexão que está por fazer começa num problema específico dos últimos anos no PSD, que é perceber como é que foi possível a deriva neoliberal e o radicalismo de direita que se apossou do partido. E não vale a pena ir aos três mitos úteis que habitualmente se referem: um, que isto não aconteceu; dois, que tal se deveu à conjugação bancarrota-troika, e três, que o governo do PSD-CDS cumpriu uma missão "patriótica" e fez reformas necessárias.



Nada disto é verdade, primeiro, porque de facto aconteceu o desvio ideológico; segundo, porque após um período de confusão inicial até fim de 2011, o governo foi sempre muito mais "troikista" do que a troika; terceiro, porque não houve, com excepção da legislação laboral, nenhuma reforma e os resultados obtidos no défice (e não na dívida) deveram-se apenas ao "brutal aumento de impostos" e aos cortes de salários, pensões e reformas, com uma austeridade cujo alvo foi a classe média e os mais pobres por via do desemprego e da destruição do elevador social. Era possível fazer de outra maneira? Claro que era, como aliás alguns social -democratas como Cadilhe propuseram logo de início, ou como indiciaram outras propostas sérias de "reforma do estado" que não o caderninho de copy -paste de Portas de que já ninguém se lembra.



No entanto, algumas declarações na campanha sobre o modo de relacionamento com o PS e o discurso final de Rui Rio viram a agulha para outro lado. Vai haver muita gente a querer voltar com a agulha ao sítio inicial, tanto mais que o que está sempre em jogo com o PSD é que só ele pode ganhar as eleições e por isso a direita radicalizada nos últimos anos precisa do PSD, mesmo que o despreze.



Depois há um segundo problema, que não é exclusivo do PSD, mas que partilha com o PS, e que consiste na criação de uma oligarquia partidária que abandonou a política para fora, para a sociedade, com prestígio e influência, substituindo-a pela politiquice para dentro, com a intriga e a gestão de carreiras assentes no poder interno. Uma absurda ideia de "unidade", ela própria produzida como protecção ao carreirismo, não é unidade nenhuma como se verá ou hoje, ou amanhã ou depois de amanhã e com intenso incremento até se terem que fazer listas.



Rio tinha, e espero que continue a ter, uma enorme vantagem sobre muitos dirigentes partidários que era não só ser honesto como não permitir à sua volta que outros o não sejam. Isto no meio já era mais raro, tanto mais que os compromissos para chegar ao poder levam muitas vezes a ter que lidar com gente mais complicada, isto para usar um eufemismo. Espero por isso que a campanha e a vitória não o tenham estragado nesta matéria, que é crucial para fazer a diferença num partido que vaia num congresso por questões de opinião, mas que bateria palmas indiferente se só fossem más práticas, lobismo, irregularidades em proveito próprio, ou até eventualmente corrupção.



Elogio aos novos sacos de supermercado

Uma das grandes inovações que facilitam muito o trabalho dos arquivos e bibliotecas são os novos sacos de supermercado de lona, ou num material muito parecido com lona, que apareceram nos últimos dois anos. Experimentem transportar milhares de livros ou de jornais ou papéis em caixas de cartão, como se fazia a.S. (antes dos Sacos) e transportá-los hoje nesses maravilhosos recipientes, sólidos, resistentes, um pouco impermeáveis, e que duram muito mais. Antes havia, e há, os sacos do IKEA que são razoáveis para cargas mais leves e grandes, satisfatórios para os jornais, mas que, como o peso dos livros é de 400 quilos por metro quadrado, ficam intransportáveis a não ser por duas pessoas, e muitas vezes só há uma.



O mundo d.S. (depois dos Sacos) é outra coisa. Obrigado Continente, Pingo Doce, Lidl, e todos os outros supermercados e se quiserem fazer algum mecenato ao trabalho dos arquivos ofereçam-nos sacos, muitos sacos, que lhe daremos bom uso. Deste que assina este elogio, e que já transportou ao colo, em pilhas, em sacos maus, em caixas péssimas, muitas e muitas toneladas de livros e papéis de um lado para o outro. Como dizia um meu antepassado, a "experiência é madre das coisas".