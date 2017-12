O Presidente dono da dor dos incêndios

Não devia nunca ter havido a opção de "falar para dentro". Porque isso favorece o autismo dos poucos militantes que ainda fazem parte do colégio eleitoral (e imagina-se, conhecendo os costumes, como é que têm sido pagas as quotas), e torna-os instrumentos dos jogos oligárquicos. Se o PSD se abrisse para fora seria diferente a mobilização partidária interna, menos dependente do controlo das estruturas e do pagamento colectivo de quotas, mas mais dependente da vontade livre dos eleitores que iam votar pela sua convicção forjada na sociedade, por aquilo que os debates públicos iam trazer de convencimento, de apoio ou de rejeição.



A palavra do ano não pode ser "afeto", pode apenas ser "afecto"

A escolha da palavra do ano pode cair muito provavelmente na palavra "afecto". Ver escrito "afeto" nos anúncios faz-me escolher qualquer outra palavra que não tenha tido este abastardamento. Como a escorreita palavra "asneira" que faria muito melhor figura e se aplicava melhor a este absurdo.



Uma expressão sinistra: "o novo normal"

Se há país em que a expressão "o novo normal", ou seja algo que antes era inaceitável e agora é trivial, se tornou comum, são os EUA. Culpa de Trump, mas também culpa do Partido Republicano, que aceita as mais absurdas, perigosas, insultuosas, antidemocráticas, facciosas, e podia continuar por aqui adiante, coisas. Trump mente várias vezes ao dia, como se fosse a coisa mais habitual de fazer – é o "novo normal". Trump insulta soezmente os seus adversários reais ou imaginários – é o "novo normal". Trump conduz uma política externa caótica, e perigosa – é o "novo normal". Trump abusa para ele, para as empresas com o seu nome, para a sua família, do poder do Estado – é o "novo normal". Trump participa em actividades criminosas que põem em risco a segurança nacional dos EUA – é o "novo normal". Trump persegue os seus adversários e protege os seus amigos enquanto o servem – é o " novo normal". Trump nomeia para juízes vitalícios

pessoas que não sabem o ABC do direito, mas que são suficientemente reaccionários – é o "novo normal". Trump pode assediar as mulheres que entender mas não se coíbe de atacar democratas acusados de o fazer – é o "novo normal". Trump escolhe um suspeito de assédio a menores como candidato republicano – é o "novo normal". Trump contradiz tudo e todos, a começar por ele próprio e os membros do seu Governo – é o "novo normal". Trump e os republicanos fizeram uma legislação fiscal decisiva para o futuro dos EUA, escondendo-a até ao último minuto, sem debate, sem escrutínio, sem nada – é o "novo normal".



É quem consente tudo isto que tem todas as responsabilidades porque nada disto devia ser "novo normal".

O Presidente da República tem muitos méritos e mostrou na questão dos incêndios até que ponto a sua intervenção foi oportuna face à frieza e atrapalhação governamental. Mas infelizmente não tem sabido parar. Comporta-se como se fosse ele o dono da dor causada pelos incêndios e esse comportamento acaba por ser disfuncional.Há uns anos havia nalguns hospitais os chamados "doentes de Eanes", pessoas internadas por intervenção do Presidente da República que confrontado directamente com os seus casos acabava por pressionar para que lhes fosse concedido qualquer forma de internamento, que muitas vezes os médicos consideravam desnecessário. Depois de uns dias acabavam por sair. Seria bom que o mesmo não se repetisse com as "medidas de Marcelo", os "prazos de Marcelo", as "prioridades de Marcelo". Ele tem certamente razão quando à morosidade do Estado, e não nego que nalguns casos acabe por acelerar medidas que já deviam ter sido tomadas.Mas espero que passados estes momentos, ainda muito marcados afectivamente, não se venha a saber que houve quem tivesse recebido dinheiro público que não devia ter recebido, quem se tenha aproveitado das circunstâncias para benefícios indevidos, recebido por sucata como se fossem viaturas em bom estado, ou que familiares das vítimas sem direito a receber indemnizações, ou abusando de quem tem direito de as receber, saiam beneficiados da pressa e da falta de medidas mínimas de controlo. Não falo de cor, quem lá está sabe que algumas destas coisas estão a acontecer, e a pressa presidencial, associada a um Governo acossado, tem passado por cima de procedimentos mínimos de cautela e verificação.Será que não preocupa nenhum dos candidatos à liderança do PSD a completa indiferença da maioria das pessoas, inclusive de milhares de eleitores do PSD, sobre o debate interno que o partido está formalmente a ter? Pelos vistos não.