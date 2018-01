Os filhos que contam tudo aos pais

Tinha 12 anos e uma ficha limpa: nota máxima nas disciplinas que me garantiriam um futuro brilhante, comportamento exemplar dentro e fora da sala de aula e brio inatacável na hora de estudar.

Tinha 12 anos e uma ficha limpa: nota máxima nas disciplinas que me garantiriam um futuro brilhante, comportamento exemplar dentro e fora da sala de aula e brio inatacável na hora de estudar. Era a aluna que todos os professores queriam - mas o que queria mesmo era ter coragem para saltar as grades da escola.



O aperto na barriga que os outros sentiam quando havia teste-surpresa eu sentia quando eles ignoravam os portões fechados e saltavam as grades para correr a comprar gelados, gomas e - o que eu nem queria imaginar mas imaginava - cigarros. Aos meus olhos, mesmo filhos do interior, eles eram índios da Meia-Praia, a viver um Verão Azul mesmo que fosse Inverno e a fazer a liberdade passar por ali, uma nesga do gradeamento. Um dia segui-os.



Para esconder o nervosismo apostei na rapidez de movimentos. Por não ser uma gazela, confundi a perna direita com a esquerda, falhei o tempo de salto e (justiça poética, para que te quero?) senti o ferro a rasgar-me a pele para me dizer "tu já sabias que a tua mãe ia descobrir, só não sabias era como". Do lado de fora da escola, sorri por ter fintado a autoridade sem rosto mas, à primeira oportunidade, espreitei para ver de onde vinha a dor.



Carreguei a cicatriz durante dias e durante dias estive de vigia - temi uma infecção mas temi ainda mais a sentença de morte que seria uma bronca da minha mãe. A ferida sarou, a minha mãe nem reparou. Durante meses, contudo, achei que ela devia saber - e comecei a contar-lhe as verdades mais pequenas. Cresci. Outro dia perguntou-me, maternal, "então, filha, estás com um ar cansado, dormiste mal?". Respondi "não, mãe, estou de ressaca". Este 1 de Janeiro? Nem uma pergunta.