A telenovela dos saldos

Arritmia – ligeira, finíssima, mas uma arritmia – foi o que eu senti quando ela disse "50% de desconto". Claro que ela disse 50, eu ouvi 60 e desejei ter ouvido 70, mas o essencial ficou à superfície: saldos connosco e com urgência. Só tive tempo de agarrar num envelope recheado de espírito natalício e, como uma máquina registadora, somar e sorrir.À porta do paraíso, havia filas. Não esmoreci nem com elas nem com os 50% de desconto que afinal eram 40, 30, 20. Agarrei-me ao envelope e às ilusões que um provador com um bom espelho oferece. Embalei e num golpe de magia fiz de um par de skinny jeans cinco, todos perfeitamente capazes de substituírem roupa velha e cansada. Estava feliz. Até que do provador ao lado ouvi palavras de aflição."Vai levar as duas calças?", perguntou a menina da loja. "Ainda não sei…", respondeu a jovem aflita. "É que está aqui uma senhora que gostava de levar umas que tem aí", disse a primeira, como se na ponta da língua lhe tivesse de repente nascido uma picareta. "Desculpe?!" Achei que o tecto ia cair, que a jovem ia desafiar a senhora para um duelo de gangas e que o El Corte Inglés se transformaria um faroeste por causa de um 31. Sustive a respiração e agarrei as minhas calças junto ao peito.Não houve um "silêncio ensurdecedor" – no lugar dele houve um formidável "a senhora vai ter de ter paciência". Achei que era hora de pagar e seguir. Agarrei no envelope. Fiz as contas – sempre a subtrair, ia gastar mais do que tinha. Conformada, pensei que os saldos são como as novelas: assim que começam sabemos como vão acabar e na verdade eu já sabia que esta ia acabar assim. Só não contava com as duas gémeas separadas à nascença.