A tarde em que Jordão não apareceu

“As mentes criativas são conhecidas por sobreviverem a todo o tipo de maus tratos” – Anna Freud (1895-1982), psicanalista, filha de Sigmund Freud

O semanário Off-Side publicou-se entre 1982 e 1984, no tempo em que jornalistas e agentes desportivos mantinham uma relação saudável e amiga. Um dos jogadores que mais colaboravam connosco chamava-se, e chama-se, Rui Jordão.



Era tal a confiança que o João Bonzinho, o mais próximo do craque sportinguista, acertou com ele uma entrevista para a tarde do feriado de 1 de novembro de 1984, véspera de saída do jornal. Ao princípio da noite, a edição estava quase fechada, faltavam as páginas centrais e a primeira, dependentes da conversa de Alvalade. Só que o tempo passava e a hora para a entrega dos últimos textos e maquetas aproximava-se...



O Bonzinho aguardou até ao limite e apareceu no Dafundo, destroçado e sem a entrevista, já que um impedimento inesperado de Jordão nos deixou... apeados. Por sorte, havia ainda na redação mais duas cabecinhas pensadoras, o António Magalhães e o Mário Fernando, pelo que logo criámos uma nova rubrica, o Sabes quanto vales?, em que cada um de nós atribuía, a um jogador de topo, notas que iam da avaliação do sentido posicional ao jogo de cabeça, passando por muitos outros, como a precisão do passe ou a colocação no remate. Jordão não escapou, foi o primeiro a ser analisado e, claro, foi aprovado com distinção. E lá nos safámos. Como tudo era diferente no futebol e em Portugal!



OBSERVADOR

Dois homens duas gerações

No último sábado, esbarrei em dois títulos fortes. Um foi o da entrevista de Adolfo Mesquita Nunes ao Expresso, o outro era do CM online: Liga de Bombeiros faz ultimato ao Governo.



Pertenço a uma geração que só tarde conviveu com a tolerância às orientações sexuais e com a livre expressão das opções individuais. Assisti a quase tudo, de sentimentos de vergonha a graçolas e insultos, passando pela coragem de casos pontuais, em especial de figuras públicas – Manuel Luís Goucha, então, foi determinante para vencer preconceitos – e lamento que algumas continuem sem sair do armário e outras o façam mais para aparecer nas páginas cor de rosa, a imitar as tristes figuras de muitos hetero, do que por verdadeira emancipação. Por isso, senti-me confortado pela frontalidade com que o jovem dirigente centrista se assumiu como gay, para mais tratando-se de um homem de rara qualidade no que diz, no que escreve, no que é – e na maneira de ser que nos leva a apreciá-lo mesmo quando achamos que não tem razão.



Quanto ao protagonista do ultimato, o presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, velho e vitorioso autarca de corpo repleto de marcas de guerra, direi apenas isto: nos últimos oito meses, pese a delicadeza do seu dossier, fez mais mossa no Governo do que Cristas e Passos juntos. Chapeau!, senhores.