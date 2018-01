Quase um Sorriso

Estou assim, sem explicação, a chorar por tudo por nada.

Nem quando a meio da noite o telefone tocou para dizer-me numa voz grave de veludo, parecia a voz de um locutor de rádio, como se a informar da próxima música, compositor e intérprete, letra e melodia, antídoto para afastar a solidão por cinco minutos, em rigor, apenas três minutos e vinte segundos. Estudos independentes demonstram que o grau de resistência do vírus da solidão às canções tem vindo a aumentar, sendo necessárias mais canções por minuto para permitir a ilusão de uma companhia.

Pois, nem quando a meio da noite o telefone tocou para informar, não qual a próxima canção mas o que aconteceu nessa madrugada, morreu esta noite, disseram, hora do óbito 3:17, disseram, os meus sentimentos, disseram, e não disseram mais nada.

Nem quando o funeral, as exéquias tão bonitas, tão comoventes, o cheiro dos cravos, queria cravos no seu enterro, mais poético que o poeta que queria ir de burro, ajaezado à andaluza, que a um morto nada se recusa, e não foi fácil encontrar cravos, cravos de Novembro, descobriu-os o meu neto mais novo no computador, cravos encomendados a uma empresa com sede numa pequena cidade, de que nunca antes tinha ouvido ou lido o nome, cravos do país das tulipas.

Nem quando da terra tirei um punhado de terra que atirei sobre o caixão.

Nem quando sobre o meu punhado de terra, pazadas de terra soterraram os cravos e o caixão.

Nem quando tudo isto, nada.

Nada de nada. Nem uma lágrima.

E agora assim, pareço... não sei o que pareço, talvez uma árvore, uma árvore depois de uma tempestade, as folhas largas, cheias de água, o chão aos pés do tronco seco, o dilúvio longe do chão, o dilúvio em suspenso, cada folha um dique, uma represa, qualquer arzinho de vento, uma tragédia insustentável, a água no chão insustentável, assim meus olhos.

Talvez porque a casa enorme e vazia.

E a casa não maior, igual, e não tão vazia assim, que as minhas duas irmãs comigo, a fazerem-me companhia, só falta cantarem-me uma canção, a resguardarem-me da solidão, agora que as três viúvas, que as três de novo na mesma condição.

E não há nada de novo.

Estamos velhas, mirradas, enrugadas, e mesmo assim, secas como figos secos, quando olho para nós vejo apenas três meninas, três meninas de tranças, vestidos debruados a bordado inglês, meias de renda pelos tornozelos, três meninas a cantarolar e a saltar ao elástico, gastávamos as tardes a saltar ao elástico, e todas as tardes eram tardes de sol, não me lembro de tardes de chuva, lembro-me que tinha guarda-chuva, galochas e gabardine, como se um conjunto feito de três peças, o meu vermelho, no bengaleiro ao lado de um igual em azul, o azul ao lado de um igual em amarelo, a cada menina uma cor, as três irmãs divididas por cores, mas não me lembro de tardes de chuva, deve ser a isto que chamam perder a memória.

Penso no passado e choro.

Não quero chorar e choro.

Um choro estranho, um choro sem dor, um choro leviano, leve, fátuo, deve ser a isto que chamam alívio.

Viúva há dezoito dias, depois de cinquenta e três anos, dois meses e doze dias casada.

Mais de cinquenta anos a dormir as noites, todas as noites, com uma pessoa de que não gostava, que detestava, a quem cheguei a desejar a morte, às vezes apenas o desejo, mas vezes houve em que a morte mesmo, e sempre a morte da mesma forma, objectos celestes a caírem-lhe em cima, um piano, um manjerico num vaso, um raio fulminante, um meteorito de Marte.

Mais de cinquenta anos e um sono nada descansado, as minhas insónias, no mínimo o seu ressonar, a minha úlcera no estômago, que ninguém me tira da ideia que a minha úlcera no estômago vem dos nervos das noites sem dormir.

No princípio contava os dias.

Quando passei dos 1.000 deixei de contar, que o tempo é uma coisa estranha a passar, tanto passa depressa como devagar ao mesmo tempo.

Viúva há dezoito dias e o meu sono novo, sossegado, a cama só para mim e quando ocupo o outro lado da cama, o lado esquerdo, vazio e frio, eu feliz porque a cama toda para mim, não consigo evitar chorar.

E choro e adormeço, e acordo descansada e feliz.

Percebi que só os detalhes, as minudências, as coisas miúdas, me fazem chorar.

Os seus chinelos de quarto ainda arrumados debaixo da mesinha de cabeceira.

A escova de dentes no lavatório.

O frasco de água-de-colónia.

O guarda-chuva no bengaleiro.

Os cinzeiros espalhados pela casa. Uma mesinha um cinzeiro.

Porque é que temos tantas mesinhas em casa?

Os isqueiros que ainda encontro quando me sento nos sofás, como se cada isqueiro um tubérculo e os sofás uma planta batateira.

Fumava como um comboio, uma chaminé, um dragão, um vulcão, um marinheiro, um turco.

Fumava cachimbo, o que eu achei bonito quando o conheci.

A primeira pessoa que conheci que fumava cachimbo.

Que moderno, pensei, que elegante, que original.

Era tão inocente, tão deslumbrável, que foi suficiente a chama de um isqueiro.

A primeira pessoa e a última, que não conheci mais ninguém que fumasse cachimbo, nem quero e dispenso conhecer.

Derivado do cachimbo perdi o nariz, o paladar, o gosto, a paciência, as noites de sono, que ninguém me tira da ideia que a minha úlcera no estômago vem das noites sem dormir.

Um cheiro, um aroma, um odor, um fedor, doce, sacarino, enjoativo, repugnante, cereja, tangerina, canela, aniz, cravinho, olores que inexplicavelmente, ou que sem precisar de explicação, ganhavam peso, espessura, corpo, movimento, que como o caruncho consumiam todo o ar respirável dentro da casa.

Todas as janelas abertas e o ar irrespirável.

Deixei de comprar flores, até os cravos que ele tanto gostava, não que tivesse gosto em fazer-lhe um gosto, mas cravos de um dia é quase crime.

O cheiro do cachimbo, o seu cheiro, em todos os cantos da casa, dos tapetes no chão às sanefas dos cortinados, ao papel de parede, até as flores no papel de parede, margaridas na sala, jacintos no corredor, amarelas, murchas, desbotadas.

Nem uma vez o vi fumar à janela, à varanda, uma vez que fosse para me fazer a vontade. Como é que se pode gostar de uma pessoa assim?

E agora eu assim, sem explicação, a chorar por tudo e por nada.

As minhas irmãs na minha companhia, apoquentadas comigo, com a minha solidão depois de cinquenta e três anos, dois meses e doze dias casada.

Até que hoje, eu à janela, o pôr-do-sol, a cidade finalmente a sossegar, dou por mim deliciada a farejar as cortinas, como um cão o cu a outro cão, o cheiro do seu cachimbo nas cortinas.

Eu a farejar as cortinas sem conseguir evitar as lágrimas, as minhas irmãs sem mais saberem o que me fazer, só falta cantarem-me uma canção, um choro sem dor, um choro leve, leviano, fátuo, que me parece, suspeito, não me atrevo a dizer a ninguém, não é triste, porque me deixa feliz.