Coisas que aprendi com a Bela Adormecida

Quando me veem com os meus enormes auscultadores muitos me imaginam a ouvir música clássica. Raras vezes é verdade. Do abominável Mask Off, de Future (pelo prazer da sonoridade), passando pelo comercial Shape of You, de Ed Sheeran (pelo prazer do amor simples), à base de tudo o que somos hoje (o pai Bach), qualquer coisa me pode passar pelos ouvidos. Mas certo é que já ando mais nos dois primeiros do que no último.

Esta ideia de que há uma música típica para certos perfis e que eles lhe são sempre fiéis esquece que há um traço comum que se reinventa, atualiza, mas se mantém, nos seus dramas, alegrias e essência. Por isso, ler os clássicos do Mediterrâneo culto e conquistador, ler Eça de Queiroz ou ver alguns filmes de hoje traz-nos sonoridades comuns. E essa é uma das lições simples da Bela Adormecida.

Primeiro, na música: a mesma música é, ao longo do tempo, igual e diferente, alegre e triste, infantil e adulta, desde o mote original de Tchaikovsky (1889!), à adaptação para o filme animado da Disney (1959, Sammy Fain e Jack Lawrence), à interpretação de Lana Del Rey (suspiro… 2014). Tanto se pode gostar do reportório de Bach, como da simplicidade do compasso tipicamente quaternário da pop, como da (alegada) confissão de rua de um Mask Off (ainda que não alinhando na mensagem). São diferentes modos, para muitos, sem vergonha ou pedantismo, do mesmo ser.

Depois, a história: da princesa vítima à Maléfica… também vítima. Há muitas formas de olhar para a mesma história, para a mesma pessoa, conhecendo as superfícies que surgem em cada momento ou deixando-nos penetrar por essências que raramente nos interessam. Essa é uma das razões porque sempre gostei de trabalhar como advogado em Penal: tenho lições de vida todos os dias, por trás das aparências, boas ou más. Já só não sou surpreendido a toda a hora, porque aceito que serei surpreendido muitas vezes.

No essencial: as crianças. Nas montanhas-russas da Disney, crianças e adultos são muito parecidos: há as que fecham sempre os olhos (sim, filha, escusas de dizer que gostaste, porque as fotos apanham-te sempre de olhos fechados), os que ficam enjoados, os que deliram (de olhos bem abertos). A grande diferença entre as crianças e os adultos é que as viagens nas carruagens de trás fazem sentir mais o efeito chicote a partir dos 40 (ai as minhas costas!). E nos vestidos, sexismos à parte, não noto grandes diferenças ao entrar numa loja da Disney com uma pirralha ou ao passar nos saldos com alguma gente crescida. A avidez do "quero arrasar" está lá, com a diferença de que a das crianças é mais honesta, porque assumida e não disfarçada de um "quero-sentir-me-bem-comigo-mesma(o)".

Finalmente: a esperança. Há sempre algo de trágico nestes contos de fadas. De fadas têm o final. Mas o caminho das pedras é longo e tortuoso para muitos dos seus protagonistas. Estes contadores de histórias levam às crianças a simplicidade da dor e da esperança, da mesma forma que procuramos trazê-la na literatura mais sofisticada para adultos.

Por vezes, receio que uma certa pretensão de sofisticação me faça esquecer as mensagens simples, como quem explica uma grande tese com palavras caras, mas não a sabe traduzir para terceiros que não dominam a linguagem. Provavelmente, a boca de onde sai a complexidade não exprime uma cabeça que verdadeiramente a tenha compreendido.

Se eu conseguir perceber que as pessoas, sendo todas diferentes, têm traços muito comuns (a lição da música), que nem tudo o que parece é (a lição da história e da História), que os nossos desejos primários andam connosco até ao fim da vida (a lição das crianças), e que a vida não é um mar de rosas, mas não podemos deixar de sonhar com elas (a lição da esperança), já terei aprendido muita coisa, ainda que apenas com a Bela Adormecida.