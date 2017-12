A mais importante

Estou numa pressa que não me aguento. Tudo o que eu não queria era escrever mais qualquer coisa, envolver-me em qualquer outro projeto, dedicar-me ao que quer que seja

Então, para quê interromper o meu dia, quando já só queria voltar a escrever em 2018? "Apenas" por causa de uma pessoa que, por acaso, é mulher e chegou-se à frente com os custos de ter posição sobre algo.

É claro que, este ano, muitas se continuaram a comover com o turbilhão emocional de Rupi Kaur, uma espécie de há-tantos-homens-que-não-nos-percebem-nem-amor-nem-corpo. É um feminismo que cai melhor do que o drama das telenovelas: é mais in, mais cru, em inglês, com um toque oriental e está no Instagram. É leite e mel (desculpem: Milk and Honey) "fashion". Gostei de ler. Aprendi umas coisas. Até recomendo, sobretudo aos homens.

É claro também que "a menina sem medo" foi um tema em 2017. O mercado financeiro pujante, otimista, em alta ("market bull"), surge representado pela estátua de um touro em Nova Iorque ("charging bull") desde 1989. Em março deste ano foi colocada outra estátua de uma menina que parece enfrentar o touro. A mensagem está longe de ser a mesma, o que até terá levado o autor da primeira estátua a reagir indignado. A "menina sem medo" não enfrenta o mercado pujante, mas o mercado que se esquece da liderança feminina, com particular reflexo nos conselhos de administração das empresas. Tema muito importante, mas que acaba por ser ultrapassado neste final de 2017.

O que realmente me desviou da excecional excitação da semana foi Anna Muzychuk. A extraordinária xadrezista que se recusa a competir na Arábia Saudita para não se sentir uma criatura secundária. Na verdade, apesar da declaração sentida, Anna pouco ou nada faz por ela. Por si, aparentemente, faria mais competindo e ganhando medalhas como campeã que é. O que Anna faz vale para as mulheres da Arábia Saudita. Ela luta pela sorte alheia, ainda que clamando que luta pela sua dignidade. E fá-lo desta maneira porque percebe, melhor do que muitos, o que é a dignidade de cada um. Não é um balanço contabilístico do que se ganha e perde em cada instante.

Anna podia aceitar o frete político, disfarçado de respeito pelos costumes locais, e trazer as medalhas para casa. Mas, desta vez, não o faz. Assume que luta por si quando, na verdade, luta pelas outras – as que mais precisam, as que estão menos protegidas, as que têm menos solidariedade local.

Não é difícil ser solidário com o que sente Rupi Kaur: nada se tem a perder e é também politicamente correto. Não é difícil estar hoje ao lado da "menina sem medo": nada se tem a perder e é também politicamente correto. E ainda bem. São batalhas que teremos de continuar a travar também no Ocidente: a dignidade íntima da mulher, a igualdade profissional e económica.

Mas sentir que a nossa dignidade é ferida quando pactuamos, ainda que por momentos, com a indignidade dos outros é algo que escasseia nestes tempos de falsas empatias – as que não assumem o custo de agir.

Por isso, Anna Muzychuk, seguindo os passos já dados pela também xadrezista Nazi Paikidze, acrescenta algo às outras lutas que se foram travando ao longo do ano pelas mulheres. São pessoas como elas que mudam o Mundo, porque sabem o que é mais importante.