Super Bowl – mais do que um jogo

Se os residentes em Filadélfia ficaram em suspenso durante o desafio, já no final do encontro, e mesmo que o quisessem, não puderam suspender-se nos postes de iluminação pública para festejar. Numa tentativa de evitar tal comportamento, a policia colocou previamente óleo nos postes para evitar que os adeptos os subissem. Um conceito que não é original.



Em Portugal, é tradição a subida ao ‘pau-de-sebo’ em busca de uma recompensa colocada no topo. Ainda assim, pelas ruas de Filadélfia, com ou sem a subida ao ‘poste-de-sebo’ a recompensa foi assegurada com a vitória.



O intervalo do jogo ficou por conta de Justin Timberlake que incluiu um ‘dueto impossível’ com o (polémico) holograma de Prince.

A polémica parece certa na associação entre Justin e Superbowl. Em 2004, Timberlake, com um movimento brusco, destapou o seio direito de Janet Jackson, com quem atuava. Desde o caso ‘Nipplegate’, para tentar evitar novas situações embaraçosas em direto, as emissões apresentam alguns segundos de atraso.



Com um impacto televisivo esmagador — o Super Bowl lidera constantemente a lista dos programas com mais audiência nos EUA — não espanta que, durante o evento, a publicidade seja paga a valores estratosféricos, podendo chegar aos 4 milhões de euros por… 30 segundos! Nunca uma pausa desportiva terá, literalmente, custado tanto a passar.



No intervalo, surgiu também um anúncio com CR7 a jogar futebol americano e a marcar um (ilegal) golo de cabeça!



E ao fim de cerca de 4 horas de Super Bowl, com muito alimento deglutido, terão sobrado alegrias para uns, tristezas e maus fígados para outros e, garantidamente, dores de estômago para quase todos.



Como sempre declara o meu amigo Toninho: "Pelo grande espetáculo que é o Super Bowl… perdoe-se o que provoca ao colesterol!".

