Orgulho e preconceito em modo animalista

Esta semana acompanhei nas redes sociais um post de um bom amigo, que se mostrou surpreendido e indignado por ter tido conhecimento que uma associação de proteção aos animais de companhia tinha como regra proibir a adoção dos animais se em causa estivesse a sua futura utilização na caça.

Esta indignação é real e justificável por esse meu amigo ser um caçador na verdadeira essência do termo, acompanhado em inúmeros dias de caça pelo seu cão, de uma raça selecionada para caçar desde há milhares de anos. Esse mesmo cão que num dia de caça corre dezenas de quilómetros em constante alegria e dedicação. Corre mais num dia do que a maior parte dos cães das cidades correm numa vida inteira. Sente os dias de caça na sua plenitude, onde pode usufruir e disfrutar o que a sua genética impera e que intrinsecamente o torna feliz. Este cão, do meu bom amigo que se sentiu indignado, vive num apartamento em Lisboa, dorme no sofá aconchegado pelas mantas que são só dele e de mais ninguém, vai de férias com os donos, nunca fica sozinho em casa nove horas seguidas como a maioria dos seus similares em meio urbano, e faz parte de uma família que o adora e mima. E sim, é um cão de caça e é feliz!

Então, qual a razão do preconceito de algumas associações de proteção aos animais de companhia? Claro que existem vários episódios de caçadores que não tratam bem os seus cães, é verdade e indesmentível, mas também existem inúmeros donos irresponsáveis que maltratam os seus cães, que os colocam em marquises horas a fio, que os negligenciam e abandonam com uma frequência absurda, que vivem em pátios ou varandas, sem as mínimas condições. Daí resulta a necessidade da tal adoção responsável, a mesma que não deveria ter como um dos pontos de partida a simples proibição de adoção de um cão para caça, apenas porque sim, apenas por preconceito.

E se existem caçadores com episódios reprováveis, o que dizer de algumas protetoras de animais? As mesmas que se vinculam no saber e no poder da auto-representação do dom do bem-estar animal. As mesmas que infelizmente, como se tem tido conhecimento nos últimos tempos, estão a ser investigadas por maus tratos a animais ao seu cuidado. As mesmas que por vezes têm tal sobrelotação de animais à sua guarda, que pura e simplesmente condenam os próprios animais a umas condições de sobrevivência que qualquer alínea de uma qualquer lei de maus tratos a animais de companhia certamente consideraria como atos puníveis perante a justiça, e certamente pelo tão proclamado estatuto jurídico dos animais.

Então, onde se traça a linha do politicamente correto para o bem-estar animal? Será que vale tudo em nome do suposto bem-estar animal, não pensando sequer nos próprios animais?

Se não vejamos, esta semana o PAN viu aprovada na Assembleia da República uma recomendação ao governo para que se criem equipas de estudo para o Síndrome de Noé, mais conhecido como "Acumulação de Animais". Diz o PAN que: "um individuo com esta síndrome não reconhece o facto de acumular animais como um problema…até considera que está a fazer o bem ao retirar o animal das ruas…introduzindo-o num contexto desadequado e sobrepovoado de animais".

Face a esta proposta, pergunto-me em que difere esta posição da realidade de muitas associações de proteção que acumulam animais, retirando-o das ruas sem terem as condições de lhes prestarem os devidos cuidados? Ou o tão repentinamente aprovado e com um carácter demasiado político e publicitário "Fim dos Canis de Abate", prestes a entrar em vigor este ano sem que estejam minimamente reunidas as condições para a sua efetivação. Em que quadrante do bem-estar animal irão estar incluídas as condições de vida em canis municipais a abarrotarem de animais, quando atualmente já os mesmos não têm a mínima das decências na larga maioria dos centros de recolha? Estará o PAN a criar legislação e recomendações para fechar várias associações de proteção de animais? Bem, não seria novidade, uma vez que o próprio partido radical animalista já criou e viu aprovadas leis que visam dificultar, e muito, a publicitação de animais para adoção.

Em tempos em que lemos notícias sobre crimes perpetuados por diversas associações protetoras de animais em Espanha, com crimes sobre animais ou por crimes de corrupção. Ou quando ouvimos falar em episódios de fraude e enriquecimento ilícito de associações protetoras de animais que usam e abusam de uma fachada de venda internacional de animais de companhia para seu proveito pessoal em detrimento do bem-estar animal. Ou quando vemos ações de propaganda política do deputado do PAN a visitar uma associação de proteção aos animais, agarrado a um cão acorrentado e a tirar fotografias publicitárias, quando o mesmo incentiva e apoia ações a favor da ilegalidade de animais acorrentados, caindo todas estas ações numa hipocrisia de quem usa o bem-estar animal como fachada e aproveitamento político ou pessoal. Afinal é este o politicamente correto?

Com todos estes exemplos pretendo apenas reforçar a ideia que não existem mundos perfeitos, que quem se auto-intitula defensor dos animais nem sempre o faz da forma correta, muito menos se assumir uma postura radical, tal como nos caçadores nem todos tratam os seus cães tão bem como o meu bom amigo. Mas apenas o ridículo do desconhecimento e do preconceito pode achar que um cão maltratado e abusado poderá ser um fiel companheiro do seu dono num dia de caça.

É esse mesmo preconceito, adotado pela associação de proteção que exclui das adoções os caçadores, que deve ser combatido, e com o qual nunca se chegará a um entendimento de onde se traça a linha vermelha sobre o real desígnio do bem-estar animal.

Cuidado, portanto, com quem atira a primeira pedra, pois telhados de vidro existem em todo o lado.