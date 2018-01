São famílias portuguesas, com certeza!

Muito se tem feito para eliminar as tantas discriminações que ainda são validadas pela lei em Portugal, mas muito há ainda fazer em diversas áreas. As desigualdades de direitos no acesso ao tempo em família é exemplo de uma delas.

As alterações ao Código do Trabalho em 2009 permitiram eliminar várias discriminações na área da parentalidade, nomeadamente no que respeita aos tempos de licença: famílias que se estavam a constituir por via biológica tinham mais tempo de licença parental do que as constituídas por via da adopção, numa incompreensível superiorização das relações familiares por via biológica que não fazia sentido manter em pleno século XXI. Mas ainda não é suficiente e para a semana acontecerá o momento de uma nova actualização, que será também preconizada pelo PAN.

Depois de finalmente reconhecidas pelo Estado português – com o acesso às técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA) a todas as mulheres e a aprovação da nova legislação que eliminou as discriminações no acesso à adopção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares, alargando a possibilidade de adopção a casais constituídos por pessoas do mesmo sexo –, as famílias homoparentais encontraram várias outras dificuldades, nomeadamente na impossibilidade de aceder ao direito a licenças parentais nos mesmos termos a que as famílias heteroparentais têm direito. Como aplicar o acesso à licença parental exclusiva do pai quando se trata de um casal de mulheres que recorra às técnicas de PMA? Não terá esse casal o mesmo direito a esta licença? Iremos então propor uma alteração no Código do Trabalho das designações jurídicas de "licença parental exclusiva do pai" para "licença parental exclusiva" e reforçar que as licenças por adopção deverão também ser atribuídas a casais constituídos por pessoas do mesmo sexo.