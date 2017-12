Um Apanhado do Ano

Este ano foi um bodo aos pobres, assim de coisas a acontecer. E ainda nem sequer acabou. Não sabemos a gente pró que é que ainda podemos estar guardadas, que isto cada dia parece que acontece sempre mais qualquer coisa.

Se há coisa que a gente concordamos todos é que não há nada como duas fatias de bolo-rei com sete dias, torradinho, com um bocadinho de planta por cima ao pequeno-almoço, acompanhado de uma cevadazinha para descer melhor. Cá em casa é assim. E ponho de lado o dinheiro da torrada e da bica, que sempre se poupa mais algum, e já fica para comprar qualquer coisa para mim. Olha, ou para pagar o aumento da conta da luz. Chama-se a isto ser boa dona de casa. Não sou como certas e determinadas pessoas, que parecem que só estão bem é a partir dinheiro, vê-se logo que não lhes custa a ganhar. Cá na escada há umas poucas assim, até parece que são presidentes de alguma associação, mal comparado.



Eu sempre fui muito de poupar, desde miúda. Bom, mas eu não sou pessoa de gostar de falar da minha vida, deixa-me cá é falar da vida dos outros.



Este ano foi um bodo aos pobres, assim de coisas a acontecer. E ainda nem sequer acabou. Não sabemos a gente pró que é que ainda podemos estar guardadas, que isto cada dia parece que acontece sempre mais qualquer coisa. Olha, é como a vida da gente. A gente levantamos-se de manhã, a pensar que o dia vai ser igualinho a ontem, e vamos a ver, lá nos foge o gato, lá se rasga um bolso da bata, lá se arrebenta um pyrex, que quem nunca tirou um tabuleiro do forno e o pôs em cima da bancada de mármore da cozinha e deu cabo de um empadão, assim cheio de lascas do vidro, e teve de fazer ovos mexidos com salsichas pró jantar que atire a primeira pedra. Que parte o pyrex na mesma. E quem diz empadão, diz um pernil de porco.



Este final do ano, por acaso, foi tudo muito à roda da mesa. Ele foi gambas, ele foi o bolo-rei da padaria portuguesa, em cama de caixote do lixo, como dizem nos restaurantes grumê.



Por falar em restaurantes grumê, este ano abriram, assim por junto, pra cima de uma data deles. A gente agora, para comer um croquete ou um pastelinho de bacalhau, se quer é fazê-los em casa, que todas as pastelarias que a gente tínhamos cá, agora é tudo grumê, ou assim coisas acabadas em –ria. Ele é Hamburgaria, Pregaria, Francesinharia, Pasteldenataria e mais o diabo aquático. Só ficou a faltar uma Gambaria e olha, uma agora com isto dos pernis de porco. Ai, não, que isso dava

Porcaria. E não pode ser.



Olha, por falar nisso, também se tem falado muito por estes dias é da lei do financiamento dos partidos. Eu acho bem. Não percebo o que é, mas acho sempre bem quando fazem uma lei, que é para mostrarem serviço. Quando passa assim muito tempo sem se falar de uma lei assim que dê mais escândalo, ficamos com a impressão de que eles são uns calões e de que não fazem nenhum. Eu pelo menos fico. E esta lei calha bem agora na altura do Natal, que os partidos também merecem, que não são menos que a gente. Também não está certo uma pessoa meter-se na política e depois ainda ter de pagar o IVA do bolso. Era a mesma coisa, faz de conta, que eu ter de pagar do meu a lixívia para lavar aqui a escada. Ou as cabeças das esfregonas. Ou aquelas que é assim uma folha que parece papel de cozinha mas que chupa o pêlo dos cães, que vem tudo agarrado. Isso é tudo por conta do condomínio. É tal qual como os partidos, e tudo o resto é invejas.



Por falar em invejas, este ano também foi muito bom foi pró Cristiano Ronaldo, que ganhou outra vez uma bola de ouro para a colecção. E mais um bonito busto, que está no aeroporto da Madeira e que, Deus me perdoe, parece a minha cunhada, coitadinha, que foi uma coisa que lhe deu, que ficou assim toda apanhada de um lado. E para juntar às bolas de ouro, mais uma tombada de filhos. Olhem, haja dinheiro, que isto está tudo pela hora da morte e uma família custa a criar.



E por falar em família, quem também aumentou a dela foi a Floribella Abreu. Diz que teve mais duas meninas e que se chamam Não-Sei- Quê-de- Mais-Não- Sei-Quê, e Isto-e-Aquilo-e- Mais-o- Outro, mas em estrangeiro. Eu gosto dos nomes, que isto agora é um enjoo que toda a maralha se chama Salvador e mais Caetana e mais Afonso e mais Constança. Aqui na escada é tudo assim. Só há um que se chama Zé, e o miúdo até me parece que não bate bem da cabeça, que só está bem é a encravar as portas dos elevadores. Bom, o que é preciso é saúdinha.



E por falar em saúdinha, estamos todos muito contentes que o Salvador — o das canções, vá — tenha um coração novo. Atão, se ele com o outro já nos deu as alegrias que deu, faço ideia como vai ser agora com um novo. Vai na volta, ainda ganhamos outra vez o festival, ainda volta cá o Papa e a Doutora Joana Vasconcelos faz outro terço, desta vez um assim que dê sete voltas inteiras ao santuário. Olha, como as beatas à volta da capelinha das aparições, Deus me perdoe. E repetíamos assim ainda o melhoriznho que teve o ano. Agora, já o Benfica é que não sei... Mas eu de bola não percebo nada. Percebo tanto de bola como a Maria Leal percebe de música ou a Dona Maria Vieira de política internacional. Bom, e nacional, vá. Que também foram duas pessoas de quem se falou muito este ano. Quase mais que à Madonna, que num ano inteiro ainda não conseguiu encontrar casa em Lisboa. Isto foi o airbnb que deu cabo de tudo, já se sabe.



E por falar em dar cabo de tudo e em coração, ficámos todos de coração partido foi com esta miséria dos incêndios.



A culpa diz que foi do vento, ou da ministra, ou do secretário de estado, ou da protecção civil ou dos eucaliptos ou das matas que não estão limpas. O que eu sei dizer é que morreram mais de cem portugueses que, como a gente todos, nem esperavam ter as estradas assim bem arranjadas, ou umas casas em condições, ou uns transportes melhores, ou uns ordenados um bocadinho mais altos, ou assim umas listas de espera nos hospitais um bocadinho mais curtas. É que estas coisas, a gente até se vai habituando, um dia depois do outro, que é assim mesmo que tem de ser.



Estas cem pessoas, e as outras todas, já só contavam mesmo que o Estado servisse assim mais pró básico, que é assim proteger as pessoas. Não é pedir muito, acho eu, e estou convencida que isto até deve de vir na constituição. Olha, se não vem, era passar a vir. Mas fica pró ano.



E por falar em incêndios, eu não sou de intrigas, mas constou-se que o que também

tinha ardido foi o dinheiro que as pessoas deram lá para ajudar as famílias que ficaram sem nada. Mas também deve de ser invejas. Quem também tem sido muito invejada é a Doutora Conceição Cristas, que parece que ganhou as eleições mesmo sem ganhar as eleições. Também é bom para desenjoar, não podiam ser sempre lá os do PCP com essa conversa.



E por falar nessa conversa, a Geringonça lá se aguentou mais um ano, com a graça de Deus e do resto da esquerda. Ai credo, assim parece que estou a dizer que Deus é de esquerda. Eu na minha ideia, Deus é assim mais a atirar para o Partido dos Animais. Também... Foi Ele que os criou, Ele agora que os ature.



E por falar em aturar, mando daqui um grande beijinho de melhoras para o nosso Presidente, que já há mais de doze horas que ninguém lhe põe a vista em cima. E por falar em vista, vou ficar por aqui que já me cansa a vista. Isto é do computador. A ver se arranjo mas é uma máquina de escrever.



Por falar em máquina, uma grande máquina saiu-nos o Doutor Centeno, que ainda no principio do ano iam-lhe varrendo a mesa derivados aquele homem que era para ir para a Caixa dos Depósitos e depois não foi, e acaba o ano em presidente não sei de quê, mas de uma coisa em bom, e lá fora.



E prontos! Peço desculpa se me esqueci de alguma coisa assim importante que tenha acontecido, mas a memória já se sabe como é...



Bom, se a gente pensarmos bem, isto da falta de memória é assim uma coisa que ataca a gente todas. Por isso, cá estaremos todas outras vez pró ano para contarmos, mais coisa menos coisa, mais do mesmo. Com mais alegrias que tristezas, é o que desejo a vocês e a todos os seus, que era como a gente dizíamos antigamente.



E um conselho: no domingo à noite, de cartola na cabeça e passas numa mão e uma taça de raposeira na outra, não peçam saúde, nem Paz, nem Amor. Peçam dinheiro, que o que a gente leva desta vida. Com licença.



Nota da redacção: Para saber mais sobre o ano que está a acabar, é ler o Resumo de 2017 Para Todos, com texto de Miguel Somsen e ilustrações de Hugo van der Ding, que diz que é quem escreve estas crónicas.