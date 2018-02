Doença real, realidade virtual

Em Braga, no centro Cérebro, a jornalista Sara Capelo devia, idealmente, ter feito a chamada experiência de imersão com cobras ou ratos. Seria apropriado, já que ela confessa que uma visita à zona dos répteis no Jardim Zoológico a deixa, no mínimo, desconfortável. Mas nem cobras nem ratos estavam disponíveis. Havia baratas e ela sentou-se a uma mesa, com as mãos pousadas no tampo, pronta a conviver com elas. Nesta sessão de realidade virtual, mais e mais animais começaram a aparecer, a aproximar-se e a subir-lhe para as mãos. Para tornar mais real a experiência, o investigador Jorge Alves tocou-lhe com a ponta de uma caneta na mão, para simular o toque. Como ela não tem medo de baratas, não teve efeito, mas é o que acontece com os pacientes submetidos a este tratamento para casos específicos de ansiedade. Conheça na SÁBADO desta semana as novidades nas terapias para esta doença – e não esqueça que Portugal tem uma incidência maior do que qualquer outro país da Europa.

A jornalista Sara Capelo a ver baratas virtuais aproximarem-se e subirem-lhe pelas mãos

Os fogos vão chegar: é uma certeza

A SÀBADO acompanhou o ministro Eduardo Cabrita numa visita a um cenário operacional montado pelos responsáveis de protecção civil em Portimão. Num jipe, com o ministro, o responsável operacional municipal, Richard Marques, a presidente de câmara, Isilda Gomes, e dois comandantes distritais, entre eles Vítor Vaz Pinto, da Protecção Civil, viram-se em estradas florestais íngremes. A repórter Sara Capelo percebeu aí uma máxima da protecção civil: "esperar o melhor, preparar-se para o pior". É o que se passa de certo modo com os incêndios: eles vão mesmo acontecer, algo que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admite sem hesitações numa entrevista.





José Nobre esteve sempre presente durante a entrevista de vida à mulher, a cozinheira Justa Nobre. E ela foi-lhe sempre pedindo ajuda com a cronologia dos factos

A vida de Justa Nobre

A cozinheira Justa Nobre convidou a editora Sónia Bento para almoçar no seu restaurante do Campo Pequeno, em Lisboa, depois de orientar os almoços na casa que abriu na Ajuda. Era para ser uma conversa de duas horas para falar da vida da cozinheira favorita dos políticos, mas prolongou-se por mais uma hora. Ao narrar a sua vida, foi pedindo sempre a ajuda do marido, José, para nada falhar na cronologia dos factos. Na verdade, eles sempre foram e são uma dupla. Aliás, foi ele que um dia foi ao Palácio de Belém pedir desculpa a Mário Soares por não o ter servido. É que o restaurante estava cheio e não havia mesa.





Os heróis das Caldas na fábrica de faianças Bordallo Pinheiro

Heróis locais na fábrica de faiança

Para encontrar a reportagem da SÁBADO, os jogadores amadores do Caldas, que vão discutir a passagem à final da Taça de Portugal em futebol (o primeiro jogo é já no dia 28), perderam-se no labirinto de ruas da zona industrial da cidade, onde funciona há mais de 30 anos a fábrica de faianças Bordallo Pinheiro e onde as 4.900 peças realizadas diariamente já são poucas para as encomendas vindas de todo o mundo, da Espanha ao Japão.



Por causa dessa confusão, a sessão fotográfica para a SÁBADO, marcada para antes do treino do fim da tarde, teve de ser abreviada. Na fábrica, os poucos funcionários presentes àquela hora (no armazém e na zona de pintura) ficaram encantados, pediram autógrafos aos jogadores e fotografaram-nos e fizeram selfies. Para a fotógrafa Marisa Cardoso, a breve sessão tornou-se ainda mais complicada: é que os flashes dos telemóveis faziam disparar os temporizadores que ela usara para ali montar um mini-estúdio. Leia na nossa edição quem são estes heróis locais.



Não perca também:

Maior do que a Gulbenkian

Recém-chegada a Portugal, a Fundação La Caixa ambiciona tornar-se, a prazo, maior do que a Gulbenkian. Conheça a instituição liderada por Isidre Fainé, um filho de camponeses analfabetos que se tornou uma figura de topo na elite espanhola.

A arma de todos os massacres

A sigla AR-15 aparece ligada a quase todos os crimes em massa cometidos nos Estados Unidos – e não apenas em escolas. Leia a biografia de uma arma que nasceu por causa da guerra do Vietname – e que se vende por cerca de 400 euros.

Uma surpresa em Canidelo

Saiba como e porquê um dos maiores especialistas em arte sacra, o padre Marko Rupnik, esloveno, foi convencido a intervir na futura igreja do centro paroquial Cidade de Deus e dos Homens, no Canidelo – e o que vai lá fazer.

A saga de Tonya e Nancy

Uma das estreias da semana no cinema é Eu, Tonya, candidato a três Oscares, que recorda um dos mais emotivos – e trágicos – duelos da patinagem artística sobre gelo, nos anos 90, entre Tonya Harding e Nancy Kerrigan. Recorde a história real antes de ver o filme protagonizado por Margot Robbie.

Já conhece os novos restaurantes do Porto?

Nos últimos meses abriram portas no Porto muitos restaurantes. Não duvide, são mesmo muitos. Esta semana, no GPS, apresentamos-lhe, ao pormenor, nada menos do que 16. Ainda na revista GPS, leia uma entrevista com Cristina Branco sobre o seu novo disco, Branco. A cantora, de 45 anos, avisa que é um disco normal, porque "este é o tempo das pessoas normais". Nos livros, o crítico Eduardo Pitta dá a pontuação máxima à biografia da escritora brasileira Clarice Lispector escrita por Benjamin Moser.

O primeiro de cinco livros Time

Além de todos os conteúdos desta SÁBADO, vai chegar-lhe às mãos, com a revista, inteiramente grátis, o primeiro de cinco livros da colecção Time – História do Século XX. Neste primeiro volume de 96 páginas fica a conhecer, década a década, as datas, as personalidades e os acontecimentos mais marcantes de um século que moldou o tempo que vivemos hoje. É uma edição extraordinária, também pela qualidade das imagens, muitas das quais se tornaram ícones contemporâneos.

Boa leitura.





Veja o sumário da edição n.º 720 do dia 22 de Fevereiro de 2018:





Capa n.º 721

Ana Reboleira: Bióloga portuguesa descobre animais nas cavernasAnsiedade: As terapias para tratar a doença do séculoIncêndios2018: Vão mesmo acontecer, saiba o que está ser feitoEduardo Cabrita: O ministro que anda numa maratona antifogosPSD: Porque é que Rio se lembrou de Elina Fraga?EU: AR-15, a arma favorita nos massacresLa Caixa: Como começou o império de Isidre FainéTribunais: O dia-a-dia por dentro, contado em livroEntrevista:Justa Nobre, a chef favorita dos políticosReligião: Estrela da arte sacra do Vaticano em CanideloTecnologia: Adaptar a dieta aos seus genes? Basta um testeTelevisão: Os 40 anos da Abelha Maia em PortugalInsólito: O artista que se despe em frente a quadrosCrianças: Quem são as verdadeiras supernannies?Herdeira: A vida da filha de Steve Jobs, a "princesa Apple"Taça: Heróis do Caldas sonham chegar ao JamorCinema: Tonya Harding, a incrível história da patinadora