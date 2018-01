Ao fim de quase três meses, o príncipe Alwaleed bin Talal foi libertado do hotel Ritz-Carlton, onde foi mantido preso desde 4 de Novembro de 2017 quando foi detido, acusado de corrupção.

A detenção foi ordenada pelo recém-criado comité anti-corrupção, criado pelo filho do rei, Salman bin Abdulaziz e presidido pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, que também é ministro da Defesa do país.

O multimilionário, Alwaleed bin Talal é presidente executivo da Kingdom Holding Company, que tem investimentos em grandes multinacionais ocidentais como a Apple e o Twitter, e era o homem mais rico do país.

A sua fortuna estava avaliada pela revista Forbes em mais de 17 mil milhões de euros - o que o torna também um dos homens com mais dinheiro do Médio Oriente e o 45º na lista das pessoas mais ricas no mundo, em 2017.

Na altura, a detenção foi vista como uma forma de consolidar o poder do príncipe herdeiro e afastar quem se manifestou contra a sua ascensão.

A libertação foi confirmada pela família. "Ele voltou a casa", disse fonte familiar à Reuters. Ainda não é claro que acordo foi alcançado – há príncipes que foram libertados após chegarem a um acordo financeiro – para a sua libertação.