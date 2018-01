Duas mulheres foram presas no Irão depois de protestarem contra a obrigação das mulheres se cobrirem da cabeça aos pés em público.

O primeiro protesto aconteceu no mês passado, durante as manifestações contra a crise económica que mobilizaram milhares de pessoas em várias cidades iranianas.

Uma mulher subiu para uma caixa de telecomunicações na rua de Enghelab, no centro de Teerão, tirou o hijab e atou-o a um pau como se fosse uma bandeira.

A foto do protesto tornou-se viral nas redes sociais com muitos iranianos, incluindo homens, a colocar imagens inspiradas no protesto como foto de perfil.

Mais tarde, a mulher foi identificada como Vida Movahed, de 31 anos. Segundo a activista iraniana dos direitos humanos, Nasrin Sotoudeh, Vida Movahed foi pouco depois do protesto e já terá sido libertada.

O protesto foi seguido por outro mais recente. "Hoje fui informado de que uma segunda mulher saltou para cima de uma caixa de telecomunicações no mesmo local, com o seu hijab preso num pau", disse Nasrin Sotoudeh ao The Guardian.

"A mensagem delas é clara: raparigas e mulheres estão fartas de serem forçadas [ao hijab]. Deixem as mulheres decidir por elas próprias sobre os seus corpos."

A identidade da segunda mulher ainda não foi revelada, mas outra activista, Masih Alinejad, garantiu que também ela foi detida pelas autoridades.

Nas redes sociais mais populares no país, nomeadamente o Telegram, surgiram outras imagens de mulheres a protestarem contra o hijab.

Desde a revolução de 1979 que o uso do hijab foi imposto às mulheres, mas milhões contestam a lei. Há quem recuse usar o lenço dentro do automóvel, alegando que é um espaço privado.

"Forçar o uso do hijab é o símbolo mais visível de opressão contra as mulheres no Irão. É por isso que lutar pela liberdade de usar ou não o hijab é o primeiro passo para a igualdade total", disse Masih Alinejad.