Cerca de mil delegados estão reunidos na cidade russa de Sochi para tentar definir os termos que poderão levar ao fim da guerra na Síria.

O presidente russo, Vladimir Putin, e principal aliado do presidente sírio, Bashar al-Assad, é o anfitrião do encontro que tem a presença da Turquia, do Irão (ambos aliados de Assad), do enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, e apenas de duas das sete facções da oposição síria.

A principal coligação política da oposição a Assad, designada Comissão de Negociações de Alto Nível, recusou participar na conferência, acusando a Rússia de tentar sequestrar o processo paz das Nações Unidas.

Negociações de paz sem resultados

Nos últimos dois anos de negociações pouco tem sido alcançado pelas partes para pôr fim a uma guerra que dura desde 2011 e já fez mais 400 mil mortos, muitos deles, crianças.

O plano de paz apresentado pelas Nações Unidas implica uma transição política, mas a questão é o destino de Bashar al-Assad. O presidente não quer deixar o governo, mas para a oposição a sua saída é a primeira condição para alcançar a paz.

Afinal, o conflito começou em 2011 com manifestações pacíficas contra o regime de Bashar al-Assad.

As negociações de Genebra realizadas na semana passada concluíram-se sem acordo. Até os cessar-fogos alcançados têm sido constantemente violados pelas forças leais ao regime. E os apelos das Nações Unidas para que o regime permita a saída de feridos e doentes das cidades sitiadas têm sido ignorados.

O que vai ser discutido em Sochi

Agora Vladimir Putin quer pôr as partes a discutir uma nova Constituição síria e, com base nesta, a marcação de eleições sob a supervisão das Nações Unidas. Embora não seja claro se serão eleições presidenciais.

Os analistas consideram que a maioria dos delegados irá apoiar as propostas russas. Mas sem a presença da Comissão de Negociações de Alto Nível síria, as conclusões da conferência de Sochi terão pouca credibilidade.

Apenas duas das sete facções que perfazem a oposição marcarão presença. As designadas plataformas de Moscovo e do Cairo têm laços com a Rússia e não vêem Assad como uma ameaça.

Depois há ainda as forças curdas sírias que também boicotaram a conferência. Os curdos da região autónoma culparam a ofensiva desencadeada pelas forças turcas ao enclave de Afrin pela sua ausência. A Turquia quer evitar o estabelecimento de um Curdistão independente, já que isso significaria perder parte do seu território.

Ainda assim o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acredita que a conferência será construtiva. "O secretário-geral está confiante que a conferência em Sochi será um importante contributo para reanimar o processo de negociações intra-sírio sob os auspícios das Nações Unidas em genebra", disse a porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.