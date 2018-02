Apesar de tanto a Rússia como a Organização das Nações Unidas (ONU) terem pedido um cessar-fogo na região de Ghouta, este não está a ser respeitado. Segundo a Reuters, os aviões do governo sírio voltaram a bombardear Ghouta, dominada pelos rebeldes, hoje. Damasco acusa os dissidentes de estarem a atacar uma via de saída da região.

A Rússia tinha pedido um cessar-fogo diário de cinco horas. A ONU tinha exigido uma trégua de 30 dias. "Temos indicações desta manhã em como há bombardeamentos contínuos no este de Ghouta. Claramente a situação no local não permite que sejam feitas evacuações médicas ou que se disponibilize ajuda humanitária", assinalou Jens Laerke, porta-voz sobre apoio humanitário da ONU. "É uma questão de vida ou de morte. Precisamos de um cessar-fogo de 30 dias."

Nos últimos dez dias, centenas de pessoas morreram nesta região.

A Rússia tinha-se comprometido a manter um corredor humanitário para evacuar os feridos e permitir que os civis escapassem de forma segura, mas ainda não o pôde implementar.

Na região de Ghouta, vivem 400 mil pessoas que de momento têm necessidades graves de medicamentos, material médico, comida, e material para purificar a água. Mais de 11 milhões de pessoas, metade da população síria, tiveram de sair das suas casas devido à guerra que entra agora no seu oitavo ano.

França, Estados Unidos e Reino Unido assumiram o apoio a uma intervenção militar contra o governo da Síria caso se comprove que Bashar al-Assad está a fazer um uso continuado de armas químicas. A Organização para a Proibição de Armas Químicas abriu uma investigação a um incidente, com gás de cloro, em Fevereiro.

No passado domingo, as autoridades de saúde locais registaram a morte de uma criança e sintomas consistentes com a exposição a gás de cloro. Desde 1997 que o seu uso como arma química é proibido. Quando inalado, forma gás clorídrico nos pulmões e a acumulação de fluidos faz com que as vítimas se afoguem.