O filho mais velho do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas publicamente depois de ter sido divulgado uma gravação áudio em que Yair Netanyahu, à porta de um clube de striptease, se gaba de um negócio multimilionário alegadamente oferecido pelo pai a um magnata do gás natural.

O negócio, no valor de 16,7 mil milhões de euros, levanta novas questões sobre a forma como o chefe do governo israelita, que já está a ser investigado por suspeitas de corrupção, lida com os negócios de Estado.



Para além disso, o facto da gravação ter sido captada durante uma saída nocturna em que o filho do primeiro-ministro usou um carro de Estado, com motorista e um guarda-costas pagos pelo erário público também suscitou várias críticas.

Ainda assim, Yair Netanyahu, de 26 anos, apresentou-se como uma vítima. "Ontem à noite assisti a uma reportagem vergonhosa de jornalismo sensacionalista que apresentou uma gravação ilegal de uma conversa que ocorreu há dois anos e meio. Na conversa, sob a influência do álcool, eu disse disparates sobre mulheres e outras coisas que não deviam ter sido ditas", escreveu num comunicado.

"Aqueles comentários não reflectem quem sou, nem os valores pelos quais fui educado e aquilo em que acredito. Arrependo-me do que disse e peço desculpa se alguém sentiu-se ferido pelas minhas palavras", continuou Yair Netanyahu.

O filho do primeiro-ministro garantiu ainda que o que disse sobre o negócio do gás era apenas uma piada. "Mais, aquilo que disse a Maimon [o filho do magnata Kobi Maimon] foi uma piada tola, estava a gozar com ele, como qualquer pessoa pode perceber. Nunca tive interesse no acordo do gás natural e não tenho qualquer ideia dos seus detalhes."

Antes, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu tinha criticado as palavras do filho e garantiu que o negócio do gás natural não beneficiou qualquer multimilionário.