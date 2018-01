O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viu-se hoje a envolvido em mais um escândalo de corrupção, depois de uma gravação áudio de uma conversa do filho Yair ter sido divulgada nos canais de televisão israelitas.

Na gravação, captada à porta de um clube de stripetease, Yair Netanyahu gaba-se do negócio que o pai conseguiu a magnata do gás natural, Kobi Maimon, ao filho deste.

"O meu pai fez um negócio fantástico para o teu pai", ouve-se Yair Netanyahu a Ori Maimon, filho do magnata que detêm parte dos campos de gás de Tamar.

A troca de palavras terá ocorrido à noite na presença dos guarda-costas do filho do primeiro-ministro quando este pediu emprestado 96 euros ao amigo, Ori Maimon.

"Meu, tens de me emprestar. O meu pai fez um negócio fantástico para o teu pai, meu, em lutou no Knesset [parlamento israelita] por isto, meu", ouve-se Yair Netanyahu dizer. "Meu, o meu pai conseguiu-te um negócio de 16,7 mil milhões de euros e tu não me podes emprestar 96 euros?"

A gravação terá sido feita em 2015 quando foram descobertos novos depósitos de gás no país e se debatia quem deveria ficar com os direitos para os explorar.

Controverso será também a presença que um guarda-costas e um carro, ambos pagos pelo Estado, prestavam serviço ao filho do primeiro-ministro.

A gravação surge numa altura em que Benjamin Netanyahu é alvo de duas investigações de corrupção, uma delas sobre receber presentes de multimilionários.

Um porta-voz da família classificou a gravação como uma "caça às bruxas."

"A vossa caça às bruxas chegou a um novo e baixo precedente com a transmissão de uma cassete secreta de coisa ditas de forma jocosa há dois anos e meio, entre jovens que bebiam álcool."