Autoridades apontam ainda para dezenas de feridos. Ataque não foi ainda reivindicado.



Dois bombistas suicidas fizeram 38 vítimas mortais num mercado em Bagdade, Iraque. Foram ainda registados 105 feridos.



A explosão aconteceu ao início da manhã desta segunda-feira na praça Tayran, um local onde centenas de pessoas se reúnem todas as manhãs para procurarem trabalho.



Dezenas de ambulâncias dirigiram-se ao local enquanto forças de segurança encerravam a área.



O ataque não foi ainda reivindicado por nenhum grupo e causou um choque, já que se têm verificado cada vez menos incidentes desta natureza desde que as forças iraquianas conquistaram grande parte do território ao auto-proclamado Estado Islâmico, no fim de 2017.



As forças iraquianas e norte-americanas tinham avisado que o grupo extremista iria continuar com ataques deste género, mesmo depois de terem sido expulsos do país.