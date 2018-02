A comissão de Economia do Parlamento Europeu indicou hoje que considera que o candidato irlandês à vice-presidência do Banco Central Europeu, Philip Lane, foi "mais convincente" do que o espanhol, Luis de Guindos, na audição de quarta-feira."Os dois candidatos fizeram uma boa apresentação. A maioria dos grupos políticos considerou o desempenho do governador (do banco central irlandês) Lane mais convincente. Alguns grupos manifestaram reservas quanto à nomeação do ministro (da Economia espanhol) Guindos", disse o presidente da comissão, Roberto Gualtieri, em comunicado citado pela agência Efe.Os eurodeputados da comissão reuniram-se na quarta-feira à porta fechada com os dois candidatos, que foram questionados para o cargo a que se candidatam no Banco Central Europeu (BCE), actualmente ocupado por Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal.A comissão também referiu que a realização de uma audição por parte do Conselho com os dois candidatos valorizaria este processo.O Parlamento Europeu, cuja opinião não é vinculatória, lamentou uma vez mais que os países não tenham apresentado mulheres ao cargo e reiterou a sua posição em defesa de "uma representação com maior equilíbrio de género no BCE".Gualtieri deu conhecimento desta decisão ao presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, ao conselho de ministros da Economia e Finanças dos países da União Europeia (Ecofin) e a Vladislav Goranov, ministro das Finanças da Bulgária, país que ocupa actualmente a presidência semestral da UE, presidindo também ao Ecofin.A escolha será debatida na próxima segunda-feira no Eurogrupo e no dia seguinte no Ecofin. Por maioria qualificada dos membros da zona euro (14 em 19), será feita uma recomendação formal ao Conselho Europeu, que terá a palavra final na cimeira de 22 e 23 de Março.O lugar ocupado por Vítor Constâncio no BCE fica vago a partir do próximo dia 31 de Maio.