São poucos os turistas que ficam no Hotel Vilina Vlas, na cidade bósnia de Visegard, que conhecem o seu passado recente marcado pela tortura, morte e violações.

No site de avaliação de hotéis, TripAdvisor, surgem sobretudo queixas sobre a limpeza dos quartos e só algumas avaliações escritas em francês ou alemão informam que o estabelecimento foi palco de crimes de guerra durante o conflito da Bósnia, em 1992.

Os colchões das camas foram mudados, as paredes manchadas de sangue, foram pintadas e a piscina, onde segundo testemunhos no Tribunal de Haia, se realizavam as execuções, está de novo cheia de água.

Mas há sobreviventes que não esquecem e que têm tentado obrigar a autarquia a reconhecer o que ali se passou.

Bakira Hasecic foi uma das muitas mulheres que foram levadas à força por um grupo paramilitar sérvio, liderado por Milan Lukic, que em 2009 foi condenado a prisão perpétua por crimes contra a humanidade pelo Tribunal de Haia, para o hotel e ali foi torturada e violada. O seu crime: ser muçulmana.

"As pessoas ficam ali ficam hospedadas não sabem que as camas onde dormem foram usadas para violar mulheres e que a piscina onde nadam foi onde foram executadas pessoas", disse Bakira Hasecic.

A sobrevivente criou a Associação de Mulheres para as Vítimas da Guerra para obrigar a autarquia a criar um memorial às vítimas que sofreram em Vilinas Vlas.

Apesar de ter ficado provado os crimes cometidos no hotel, a autarquia da cidade, maioritariamente muçulmana antes da guerra e agora dominada por sérvios, prefere esquecer.

"Não sei o que aconteceu ali. Não estou interessada em voltar ao passado", disse o presidente da câmara de Visegrad, Mladen Djurevic, segundo o The Guardian.

Por isso, pouco anos depois do fim da guerra, a autarquia investiu milhões no hotel e este foi reaberto sem qualquer menção do que ali se passou.