Espanhóis de Barcelona e Tarragona querem separar-se da Catalunha e continuar a ser uma região autónoma de Espanha

Uma semana depois das eleições na Catalunha terem dado a maioria parlamentar aos partidos independentistas, um movimento de catalães denominado Barcelona não é Catalunha, que defende a independência da região que vota maioritariamente em partidos que são contra a independência da região espanhola surgiu nas redes sociais.

A comunidade tem nome desde 2015. Chama-se Tabarnia e resulta da junção de Barcelona e Tarragona, as duas províncias onde menos pessoas votaram pelos partidos independentistas.

"Barcelona e a sua área metropolitana deveria ser independente da Catalunha e formar a sua própria comunidade autónoma haja ou não independência", propões os promotores da ideia na página do movimento.

E apresentam as mesmas razões indicadas pelos independentistas para declarar a independência de Espanha. "Estas comarcas têm as mesmas características que Barcelona: bilingue, maioria de voto não nacionalista, multiculturalidade, grande urbanização, forte relação económica e cultural com o resto de Espanha."



E acusam o resto da região de ficar com a maior parte das receitas geradas por Barcelona. A ideia incomodou os independentistas e levou os constitucionalistas a apontar as semelhanças das reivindicações: "Tabarnia é um espelho implacável para os nacionalistas, um reflexo da sua falta de solidariedade.", escreveu Juan Carlos Girauta, deputado do patido Ciudadanos.

Invitamos a todos aquellos que crean en el proyecto de una comunidad autónoma de Tabarnia a que pongan nuestra bandera como imagen de avatar, a que utilicen los símbolos: +=+= y a que usen el gentilicio tabarnés o tabarnesa.

+=+= Tabarnexit! #Bcnviafora #Tabarnexit #Bcnisnotcat pic.twitter.com/xmXru6lWx7 — Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) December 25, 2017

A ideia, que já reuniu o apoio de centenas de associações e empresas, tem como objectivo gerir os recursos gerados por Barcelona de forma mais eficiente, assegurar a permanência em Espanha e recuperar a soberania histórica do condado de Barcelona como território autónomo e independente.

Tabarnia é ainda uma ideia, mas já tem bandeira – a junção das bandeiras de Tarragona e de Barcelona. Os promotores desafiaram os espanhóis das duas províncias a pendurarem a bandeira nas suas varandas e planeiam uma manifestação em Janeiro.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Al parecer algunos medios no nos están tomando en serio. Creen que en realidad no existe una corriente autonomista en Tabarnia. ¿Qué os parece si hacemos en enero una primera concentración en Plaça de Sant Jaume para reclamar el derecho a decidir de Tabarnia? Volem urnes +=+=</p>— Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) <a href="https://twitter.com/Bcnisnotcat_/status/946099315482624002?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2017</a></blockquote>

