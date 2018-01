O partido liderado por Martin Schulz vai começar a preparar um plano de governação partilhado com a CDU-CSU.



O Partido Social Democrata alemão (SPD) deu luz verde à abertura do processo de negociações formais para criar coligação de governo com o bloco conservador da chanceler Angela Merkel (CDU/CSU).



O congresso federal do partido de Martin Schulz realizou-se este domingo em Bona. A maioria dos 641 delegados do SPD autorizou os líderes a negociarem um programa de governo composto por uma coligação com o partido da chanceler Merkel. Ao todo, 362 deputados votaram a favor, com 279 a mostrarem-se contra o processo de negociação.



O artido começa agora a negociar e quando um plano estiver delineado, os 450 mil militantes do SPD serão chamados a votar "sim" ou "não" sobre o plano. Esse processo de negociação deve estar concluído em Março, segundo alguns responsáveis da CDU.