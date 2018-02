Martin Schulz, o líder do SPD, anunciou hoje que não será ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. "Declaro a minha decisão para não me juntar ao governo federal e ao mesmo tempo espero que isto termine os debates pessoais dentro do SPD", afirmou. O cargo estava incluído no acordo de governo entre os sociais-democratas e os conservadores de Angela Merkel.

Os elementos do SPD estavam em desacordo acerca do seu papel e apoio a uma "grande coligação" com os conservadores de Merkel, divulgada na quarta-feira. Ocorreu quatro meses depois das eleições em que o partido de Angela Merkel sofreu a maior derrota eleitoral do período pós-guerra.

Schulz já tinha anunciado que se ia demitir do cargo de presidente do SPD para se tornar ministro. Contudo, a reacção do seu próprio partido e até dos votantes fê-lo mudar de ideias. Três quartos dos alemães demonstraram numa sondagem que não concordavam que ele se tornasse ministro.

O antigo presidente do Parlamento Europeu foi criticado porque já tinha prometido que não integraria um governo liderado por Merkel.