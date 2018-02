Rússia usa vídeo homofóbico para incentivar afluência às urnas

Um vídeo homofóbico sobre as próximas eleições presidenciais russas, marcadas para 18 de Março, está a causar polémica no país.

Realizado com actores profissionais e publicado nas redes sociais, o vídeo mostra um homem que goza com a mulher quando esta coloca o alarme para se levantar no dia seguinte cedo e ir votar.



"Como se eles não elegessem alguém sem ti", diz o homem de meia-idade que adormece e começa a ter um pesadelo.

No sonho, um militar bate-lhe à porta para o recrutar para o exército. "Eu tenho 52 anos", diz o homem. "Excelente. A idade do serviço militar obrigatório foi aumentada para os 60 anos."

Depois, segue para a cozinha onde encontra um homem gay sentado à mesa a limar as unhas. "Quem é este?", pergunta à mulher. "Sou um homossexual a passar uma temporada." A mulher recorda-lhe então que segundo uma nova lei, as famílias são obrigadas a receber um homossexual que tenha sido abandonado pelo companheiro.

Chocado, o homem entra na casa de banho onde um intercomunicador o informa que o tempo na sanita está limitado e acaba por acordar. Mas ao seu lado na cama está o homossexual.

Então acorda realmente do pesadelo e diz à mulher para se levantar e irem votar "antes que seja tarde demais."

Os actores que participaram no vídeo garantem não saber quem os contratou, mas os jornalistas críticos do presidente Vladimir Putin acreditam que tenha sido o Kremlin a encomendar o vídeo.

Putin tenta uma nova reeleição e procura uma grande afluência às urnas. A comissão de eleições russa já rejeitou qualquer responsabilidade.