O restaurante em Veneza cobrou 1.143 por quatro bifes, um prato de peixe frito e água a estudantes japoneses. Associação avisa que risco destas "situações acontecer vai aumentar".



O restaurante em Veneza, Itália, que cobrou 1.143 por uma refeição que incluía por quatro bifes, um prato de peixe frito e água a quatro estudantes japoneses foi multado em 20 mil euros.



A notícia está a ser avançada pelo jornal italiano La Nuova Venezia que explica que a decisão foi tomada pelo autarca local, como forma de punir os responsáveis do Osteria da Luca.



O restaurante situa-se perto da Praça de São Marcos, em Veneza, e a multa de 20.000 euros advém do facto de não ter emitido uma factura para a refeição. Não foram registadas outras irregularidades que não esta.



No início da semana, o restaurante cobrou 1.143 euros aos jovens que entregaram às autoridades o recibo do cartão de crédito com que pagaram a conta. Os estudantes não se queixavam da qualidade da comida nem do serviço, apenas do elevado preço que tiveram de pagar.



"O Carnaval está a chegar e o risco deste tipo de situações acontecer vai aumentar. Estamos a pensar em pôr no nosso website um número de telefone para o qual os turistas podem ligar a pedir ajuda em casos como este", disse Marco Gasparinetti, porta-voz de uma organização sobre os direitos civis de Veneza.



O presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, prometeu mão dura neste e noutros casos semelhantes, que considerou "vergonhosos".