Portugueses nas revoltas da Catalunha

Após uma curta preparação "iniciámos a marcha através das ruas silenciosas da cidade amedrontada. Parecia uma imensa necrópole a Barcelona incomparável que eu conhecera anos antes. Era a cidade do medo. Entreabria-se uma ou outra janela ao som das cornetas guerreiras e dos cânticos de morte da Legião, deixando aparecer caras pálidas e assustadas de burgueses poucos acostumados a ver o aparato guerreiro fora das paradas e revistas. Alguns mais afoitos saíam às varandas, mas depressa se arrependiam da sua audácia ouvindo as ameaças e avisos dos exploradores que precediam as forças. E o medo crescia. Parecia que um véu enorme tinha abafado a vida exuberante da cidade condal. E o eco aumentava as vozes legionárias cantando O Noivo da Morte. O medo reinava como grande senhor. Ramblas fora, o cortejo seguia espalhando o pavor e o respeito".



Aos rebeldes catalães faltavam armas e treino militar, e a sua resistência foi rapidamente esmagada pelos legionários que marchavam pela Catalunha como se estivessem numa parada. Os catalães voltavam a ver adiado o sonho da independência, mas a revolta de 1934 era apenas mais uma num longo rol de episódios que estava longe de terminar.



Um independentismo secular

Foi durante a Idade Média que a identidade catalã se começou a formar com uma cultura e uma língua própria. A Catalunha era um condado que fazia parte da Coroa de Aragão, situação que em muitos aspectos era similar à que o Condado Portucalense manteve com o Reino de Leão até à revolta liderada por D. Afonso Henriques. Mantinha uma elevada autonomia e a sua influência fazia-se sentir por todo o Mediterrâneo, mas em 1469 a situação começou a mudar, quando D. Fernando II de Aragão e D. Isabel I de Castela contraíram matrimónio e abriram caminho para a união dos seus reinos, momento em que surge o embrião do futuro reino espanhol.



Foi também por via das ligações familiares que D. Filipe II herdou o Reino de Portugal, em 1580, após D. Sebastião morrer em Alcácer-Quibir sem deixar descendência que lhe sucedesse. O século XVI iniciou-se com Portugal e Catalunha na mesma posição de vassalagem perante a coroa espanhola e um crescente desejo de independência que apenas aguardava pela melhor oportunidade para se manifestar. A oportunidade surgiu no início do século XVII, quando as tensões religiosas entre católicos e protestantes foram o rastilho que levou ao choque entre os grandes impérios da época e arrastou a Europa para um dos conflitos mais devastadores da sua longa história: a Guerra dos Trinta Anos.



O aumento generalizado dos impostos e a penúria das populações ibéricas aumentou o descontentamento popular e em Maio de 1640 a Catalunha entrou em revolta contra o seu soberano. A coroa espanhola respondeu com uma punição exemplar, mandando executar centenas de patriotas catalães, o que apenas serviu para aumentar ainda mais a resistência catalã. Em Dezembro foi a vez de Portugal se levantar em armas e deixar os exércitos espanhóis divididos numa guerra em múltiplas frentes, seguindo-se quase três décadas de batalhas e escaramuças que ficaram para a nossa história como a Guerra da Restauração.



Apesar de a generalidade dos nobres portugueses alinhar com D. João IV, alguns optaram por manter-se fiéis a Madrid e auxiliar D. Filipe IV na Catalunha. Francisco de Melo foi um deles, tendo conseguido prender o irmão do Rei português, D. Duarte de Bragança, e vencer os franceses na batalha de Honnecourt, em 1642, contudo, acabou por ser derrotado no ano seguinte na batalha de Rocroi. Gregório de Brito também optou por D. Filipe IV e combateu na Catalunha, onde a resistência catalã ia sucumbindo à medida que o seu território se tornava palco de combate dos exércitos de Espanha e de França. Em 1647, Brito comandava a guarnição de Lérida e resistiu às contínuas investidas de um poderoso exército francês, uma vitória que em muito contribuiu para a derrota final da revolta catalã e lhe granjeou o reconhecimento da coroa espanhola.



Em 1668, e após 28 longos anos de guerra, o reino espanhol aceitou finalmente a independência portuguesa, enquanto a Catalunha era forçada a adiar o sonho de independência e perdia a pouca autonomia que ainda lhe restava. Apesar da pressão contra a sua cultura, a Catalunha conseguiu preservar a sua identidade ao longo do tempo e quando se iniciou o século XX estava pronta para voltar a lutar pela sua independência.



O esmagar da revolta de 1934 esteve longe de eliminar o desejo independentista catalão e a tensão latente na sociedade espanhola. Em Fevereiro de 36, a esquerda venceu as eleições e formou um governo cujo programa incluía reformas que chocavam com os sectores mais conservadores de Espanha: os grandes latifundiários, a Igreja, o Exército e as várias formações políticas de direita. Os militares decidiram não esperar pela transformação social que começava a ocorrer e em Julho lançaram um golpe militar com que contavam rapidamente tomar o poder. O golpe falhou, o governo resistiu, e o país caiu numa longa guerra civil que se iria revelar devastadora.



Da guerra civil à democracia

Na Catalunha venceram as forças fiéis ao governo e os portugueses voltaram a dividir-se entre os dois lados das trincheiras. As primeiras semanas ficaram marcadas por uma série de excessos revolucionários que não escaparam a Alfredo Casanova, o cônsul português na capital catalã que os descreveu de forma eloquente nos vários telegramas que enviou para Lisboa e que podem ser lidos no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Narrarei resumidamente os factos mais salientes dos actos de pilhagem e barbaria cometidos na Catalunha pelas hordas que actuam liberrimamente, sem que se lhes possa pedir responsabilidades porque cada qual faz o que lhe dá na ‘real gana’ (...) as cenas tétricas a que deram motivo os assaltos feitos por autênticos canibais são inenarráveis pelos requintes de crueldade que se cometeram nas pessoas de ambos os sexos dos religiosos, porque trabalharam cruentamente barras de ferro, pistolas, carabinas, navalhas e metralhadoras. Na fúria de saciarem os seus baixos instintos, os bandidos até procederam à mutilação de muitos religiosos; e às religiosas, algumas, depois de ultrajadas, abriram-nas desde o baixo ventre até ao peito."



Alfredo Casanova também estava ciente de que no meio de toda a confusão que reinou durante o início do conflito, havia um objectivo muito claro por parte dos catalães. "O Governo da Generalidade, prevendo a possibilidade de uma derrota do Governo Central, trabalha activamente para, quando vier esse dia, proclamar a independência, ficando esta região sendo uma república independente."



O anárquico Sousa

Se as simpatias do cônsul português residiam claramente junto do exército de Franco, muitos dos portugueses que viviam na Catalunha inclinavam-se perante a causa republicana e juntaram-se às colunas de milicianos que enfrentavam o golpe militar. Germinal de Sousa (à esquerda na imagem acima) era um anarquista exilado e dirigente da Federação Anarquista Ibérica, tornando-se comissário da coluna de 2.000 milicianos liderada por Durruti que chegou a comandar provisoriamente. Foi porventura o português que maior estatuto alcançou na Catalunha durante a guerra, mas no anonimato das trincheiras houve centenas de portugueses de todas as filiações partidárias a combater e a morrer pela República. Seguiram-se quase dois anos e meio de uma guerra que custou a vida a centenas de milhares de pessoas, e, em Dezembro de 1938, a Legião estava de volta à Catalunha para repetir a acção de 34.



Entre os milhares de legionários que avançavam contra a resistência republicana encontravam-se inúmeros portugueses, como o tenente Rodrigo Leite de Faria, futuro tio de Ricardo Salgado, que liderou um pelotão nos montes escarpados em redor do vértice de Cogul; ou o legionário Joaquim da Silva (na imagem acima, à direita), que combateu em Tarragona e quase perdeu a vida em Puig de San Justo, onde foi baleado, e que terminada a guerra trocou Marrocos por terras catalãs e estabeleceu-se em Sabadell, nos arredores de Barcelona.



Entre as vagas de refugiados catalães que atravessavam os Pirenéus, para escapar à vingança franquista, seguiam muitos dos portugueses que tinham combatido pela República e na derradeira defesa da Catalunha. Manuel Firmo era um deles. Natural do Barreiro, em 1936 teve de abandonar Portugal para escapar à perseguição da polícia política do Estado Novo e encontrou em Barcelona um porto de abrigo que não hesitou defender quando rebentou o conflito. No seu livro de memórias recorda o momento em que olhou uma última vez para Barcelona antes de prosseguir para o exílio em França: "Numa curva da estrada divisei ao longe a massa cinzenta, enorme, da cidade, a que eu tanto queria. E não pude eximir-me ao incontido desejo de lhe render o que eu julgava, naqueles momentos dramáticos, a minha derradeira homenagem: Adiós, querida Barcelona, jamás volveré a verte!" Para Manuel Firmo seguiu-se o desterro, para a Catalunha a longa ditadura franquista. A desconfiança dos vencedores era tal que, em Janeiro de 1939, um pároco de Salamanca celebrou uma missa em Tarragona e a dado momento do sermão não conseguiu controlar os nervos e gritou para a sua audiência "Cães catalães! Não sois dignos do sol que vos ilumina."



A ditadura franquista revelou-se um momento sombrio na história da Catalunha, mas não impediu que a sua economia recuperasse a pujança perdida durante a guerra. A 25 de Abril de 1974, e após 35 anos de repressão, a Catalunha viu ao longe um raio de luz quando Portugal foi palco da Revolução dos Cravos e tornou-se claro para o regime franquista que era uma mera questão de tempo até a democracia também chegar a Espanha. Foi o tempo da Transição que restaurou a democracia e consagrou a autonomia catalã na constituição de 1978, ponto de partida para um renovar das aspirações independentistas que este ano levaram à convocação de um referendo controverso.



