As autoridades estarão atentas às pessoas que usam jóias e roupas caras, sem que aparentem ter poder de compra para as adquirir.

A polícia da cidade de Roterdão, Holanda, vai lançar um projecto-piloto em que pretende confiscar roupas e jóias caras às pessoas que aparentem não ter poder de compra para as ter.



Segundo o jornal britânico The Independent, a operação visará homens mais novos, com roupas e jóias caras cuja proveniência não seja clara. Caso não se confira como foram conseguidas, serão apreendidas. "Muitas vezes são jovens que se consideram intocáveis. Vamos despi-los na rua", afirmou Frank Paauw, chefe da polícia de Roterdão, ao jornal holandês De Telegraaf. "Regularmente retiramos um Rolex a um suspeito. Tal não acontece com as roupas. E é um símbolo de estatuto para os jovens. Alguns andam com casacos de €1800. Não têm nenhuma fonte de rendimentos, por isso a questão é, como os conseguiram?"



As autoridades pretendem assim diminuir a criminalidade, fazendo com que as pessoas não consigam ficar com os objectos obtidos de forma ilegal. "Os jovens em causa muitas vezes não têm salário e já têm dívidas por condenações anteriores", explica Paauw. Tal "põe em risco o Estado de direito" o que envia "um sinal completamente falso aos residentes".



O projecto-piloto vai arrancar na secção oeste da cidade, e incidirá sobre um gangue em particular. A polícia já tomou medidas semelhantes contra quem conduzia carros caros e não aparentava ter poder de compra para o fazer.



Mas esta iniciativa levantou preocupações. Anne Mieke Zwaneveld, a reguladora municipal que trata das queixas relativas à zona de Roterdão, confirmou isso ao The Independent: "Percebemos que [as autoridades] não querem criar a aparência de que frisam certas minorias, mas as possibilidades de tal acontecer são muito grandes."



A revista Vice falou com Quincy, que tem 20 anos e mora em Roterdão. "A polícia não vai considerar que um homem branco que ande por aí com um casaco caro seja um potencial traficante de droga. Mas será uma história diferente com as minorias."