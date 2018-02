A Polícia Metropolitana de Londres já minimizou o incidente.

A Ópera de Londres foi hoje evacuada, tendo sido criado um perímetro de segurança devido a suspeitas de um "pacote suspeito". As pessoas foram afastadas da zona pela polícia e as imagens partilhadas no Twitter mostraram vários grupos de gente que esperavam poder voltar a passar.



Foram vistos agentes da polícia com cães farejadores na zona.



Entretanto, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que o incidente não é grave e o perímetro de segurança está a ser levantado.