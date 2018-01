Ao fim de 20 anos encerrada, a mina Clogau St. Davis, em Bontddu, no Norte de Gales, de onde foi extraído o ouro dos anéis de casamento de rainhas e princesas da família real britânica vai voltar a ser explorada.

A mina, onde foi descoberto ouro em 1854, foi encerrada em 1998 depois das quantidades extraídas se terem tornado economicamente insustentáveis.

Agora, novos estudos geológicos determinaram um "potencial em expansão" com a possibilidade de existirem depósitos ainda por descobrir e a Gold Mines of Wales Limited anunciou que a irá reabrir no final do ano.

"As ligações históricas do ouro galês com a herança do Reino Unido e o potencial de encontrara mais ouro no subsolo pouco explorado fundamentam a decisão de investir", disse George Frangeskides, presidente executivo da Alba Mineral Resources, que adquiriu 49% da Gold Mines of Wales Limited.

A mina já produziu 81 mil onças de ouro desde o início do século XIX, e é mais apreciado e valorizado que ouro de outras origens.

A ligação com a família real começou em 1911 quando o príncipe de Gales, futuro rei de Inglaterra Eduardo VIII que acabou por abdicar para casar com uma norte-americana divorciada, foi investido como herdeiro da coroa. A coroa, a haste, o anel e a espada continham ouro puro da mina de Clogau.

Depois, em 1923, a rainha-mãe usou uma aliança de casamento feito de ouro da mesma mina. Também a princesa Margarida, irmã da rainha Isabel II, e a princesa Diana usaram alianças de ouro provenientes da mesma mina.

Mais recentemente, a tradição foi cumprida com a duquesa de Cambridge que usou um anel de ouro em 2011 quando se casou com o príncipe William. Ainda não se sabe se a noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, irá usar alianças de ouro.