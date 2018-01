"Mas notei que, em Londres, ficaram quase chateados com isto. Seja como for, depois de os britânicos saírem, ao abrigo do Artigo 50, ainda existe o Artigo 49, que permite um regresso, e eu gostaria disso", continuou.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reiterou que a União Europeia continua de portas abertas para voltar a receber o Reino Unido e admitiu esperar que, mesmo que o Brexit avance, o país queira um dia voltar a juntar-se ao bloco regional.Juncker discursava no Parlamento Europeu e disse que todos os países têm a sua quota de responsabilidade na decisão dos britânicos em abandonar a União Europeia."Ainda sinto que a saída do Reino Unido é uma catástrofe, sim, uma derrota em que todos devemos assumir a responsabilidade", disse o responsável. "Mas os motivos para a saída britânica são mais profundos. Como a primeira-ministra Theresa May disse, os britânicos nunca se sentiram à vontade na UE e durante 40 anos não tiveram a oportunidade de se sentir mais à vontade. É por isso que a responsabilidade é de tanta gente."Aos deputados, o presidente da Comissão Europeia relembrou que a UE continua disposta a negociar uma alternativa ao Brexit e que, mesmo que se concretize a saída, o Reino Unido tenha a possibilidade de regressar ao bloco regional, se assim o pretender.O presidente da Comissão Europeia revelou ainda que reuniu comDonaldTusk, presidente do Conselho Europeu, e com os negociadores do Reino Unido para oBrexit. "Tusk e eudirigimo-nos novamente ao governo do Reino Unido, ontem, e dissemos que se o povo britânico, o parlamento britânico e o governo britânico desejassem ir por outro caminho que não oBrexit, estaríamos preparados para o discutir. Não estamos aatirá-los para fora, queremos que fiquem. E se eles quiserem ficar, devem poderfazê-lo", sublinhouJunker, citado pelaReuters.