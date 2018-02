Uma jovem de 18 anos sofreu queimaduras graves durante um desfile de "bruxas" em Eppingen, Alemanha. O incidente aconteceu no dia 4 de Fevereiro, domingo.A mulher foi empurrada pelos seus amigos e escolhida pelos participantes do desfile para uma brincadeira. Foi levada por duas "bruxas" e suspensa por cima de um caldeirão com água a ferver, aquecida por lenha a arder. Um acidente terá feito com que ficasse mergulhada até aos joelhos na água quente. As "bruxas" que a levaram abandonaram-na. Os suspeitos são procurados por omissão de auxílio e danos corporais.A jovem foi levada para o hospital e algumas das pessoas que integravam o grupo de "bruxas", identificadas. O Conselho das "Bruxas" de Eppingen, que organiza as festividades desde 2003, lamentou o incidente.