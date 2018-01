Itália pode ser sujeita a sanções da União Europeia se as autoridades romanas não conseguirem resolver a crise da remoção e reciclagem dos resíduos sólidos e que tem deixado as ruas da capital repletas de sacos de lixo.

O aviso foi feito pelo próprio ministro italiano do Ambiente, Gian Luca Galletti que acusou a autarquia romana de não ter um plano adequado de remoção do lixo, depois de esta ter recusado propostas de ajuda apresentadas pelas regiões vizinhas de Abruzzo e Emilia-Romagna por serem demasiado dispendiosas.

"Um plano completo para o lixo de Roma é necessário com rapidez, caso contrário a situação irá tornar-se muito séria e há o risco de intervenção da União Europeia", disse o ministro Gian Luca Galletti.

Porta-voz da União Europeia confirmou que tem estado atenta à crise. "Não há sinais de infracção por agora. É da responsabilidade da autoridade nacional assegurar a gestão do lixo funciona de forma correcta. Ainda assim, a comissão vai continuar a acompanhar a situação."

A crise do lixo agudizou-se em Roma durante o Natal com várias ruas repletas com sacos do lixo e tem sido usada como arma política na campanha para as eleições gerais, marcadas para Março.

A autarquia tem tido dificuldades em remover os resíduos desde que o aterro da cidade foi fechado em 2013. Desde então, toneladas de lixo têm sido enviadas para a Áustria.