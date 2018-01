Irlanda vai fazer referendo ao aborto em Maio

O governo irlandês decidiu hoje marcar um referendo para liberalizar as leis do aborto no país, uma das mais restritas no mundo, para o final do mês de Maio.O referendo irá perguntar se os irlandeses desejam eliminar a oitava emenda da Constituição do país, inserida em 1983, e que atribui direitos iguais à mãe e ao feto.Entretanto, o primeiro-ministro Leo Varadkar anunciou ainda que o governo irá preparar legislação que tomará em conta as recomendações apresentadas por uma comissão paralamentar em que se considera eliminar a proibição de aborto nas primeiras 12 semanas de gravidez.Agora, o aborto só é permitido na Irlanda se for necessário para salvar a vida da mãe.