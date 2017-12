A líder do Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ganhou a maioria dos votos nas eleições do passado dia 21 de Dezembro recusa-se a negociar com os independentistas

pub

Apesar de ter ganho a maioria dos votos na eleições de 21 de Dezembro para o governo da Catalunha, o Ciudadanos, partido liderado por Inés Arrimadas e que é contra a independência da região, não conseguiu o número de deputados necessários para conseguir formar governo.

Ainda assim, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, defende que Inés Arrimadas devia, pelo menos, tentar. "Quanto maior é o apoio, maior é a responsabilidade", disse o porta-voz do Partido Popular no Congresso, Rafael Hernando.

"Inés Arrimadas venceu as eleições e tem de reivindicar a sua vitória. Não pode atirar a tolha", acrescentou.

A reacção surge depois do Ciudadanos ter garantindo que não tinha intenções de sequer falar com os partidos independentistas que ganharam a maioria de deputados necessários para formar governo.

"Não renunciamos a nada. É verdade que vencemos as eleições autónomas, mas também é verdade que queremos formar governo com forças constitucionalistas e estas somam o que somam", disse o secretário-geral do Ciudadanos, José Manuel Villegas.



Madrid decide retirar Guardia Civil

O governo espanhol decidiu retirar, progressivamente, a presença da Guardia Civil na Catalunha, que foi reforçada antes do referendo de 1 de Outubro.



O Ministério do Interior espanhol deu instruções para que até ao próximo dia 30 de Dezembro os dois navios que ainda estão ancorados em Barcelona, e onde se encontra instalados a maior parte dos agentes, deixem o porto catalão.



"No dia 30 de Dezembro não ficarão efectivos deslocados devido aos últimos acontecimentos", revelaram fontes policiais à Euro Press.