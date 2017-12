Um homem entrou hoje num posto de correios da cidade ucraniana de Kharkiv e fez onze pessoas reféns - incluindo duas crianças. A polícia desconhece ainda as suas motivações

Um homem com explosivos está a ameaçar detonar-se num posto de correios da cidade ucraniana de Kharkiv, onde mantém reféns onze pessoas, incluindo duas crianças, avança a Reuters.



"Desconhecemos as suas exigências", disse o porta-voz da polícia local, Yaroslav Trakalo.



As autoridades já conseguiram falar com o homem por telefone e a área circundante foi evacuada.



"Estamos a fazer os possíveis para continuar a comunicação com ele e a fazer os possíveis para garantir a libertação dos reféns", disse o chefe da polícia regional, Oleg Bekh.



O homem não fez ainda exigências, mas manifestou preocupação por recentemente não terem sido trocados mais presos, do que aqueles que foram, entre a Ucrânia e as forças separatistas pró-russas de Donbass, no leste do país.



Na passada quarta-feira centenas de prisioneiros foram trocados, a maior troca desde que o conflito na região começou, em 2014, e que já matou mais de 10.000 pessoas.