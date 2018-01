Há pelo menos três candidatos às eleições presidenciais na Rússia de 2018. Um deles pode já começar a preparar a vitória (de novo), os outros têm hipóteses ínfimas de ganhar. Mas isso não os impediu de concorrer. E se um tem recebido bastante atenção pelos canais mediáticos ocidentais, o outro tem estado mais na sombra. Mas mesmo assim critica de forma aberta e constante o actual (e, indubitavelmente, o próximo) presidente russo, Vladimir Putin. O seu nome é Pavel Grudinin e é o concorrente pelo Partido Comunista da Federação Russa às eleições do próximo dia 18 de Março.Grudinin, de 57 anos, usa o seu canal de YouTube para criticar as políticas do actual ocupante do Kremlin, tendo os seus vídeos sido vistos milhões de vezes na plataforma. Os milhões que concordam com as suas ideias não serão suficientes para vencer Putin, mas as suas hipóteses são quase tão boas como as de qualquer outro candidato.O comunista surgiu na corrida há cerca de um mês, depois de Gennady Zyuganov - o líder de 73 anos do partido e quatro vezes segundo classificado nas eleições russas - ter desistido das eleições.Tal como fez Navalny - o candidato que foi afastado pela comissão de eleições russas o mês passado -, a plataforma de campanha de Grudinin é criticar os 18 anos de governo de Putin. Em várias situações o comunista atacou os conselheiros de Putin, dizendo que grande parte deles devia estar na prisão "há muito tempo".Recentemente, numa entrevista a um programa televisivo, o candidato relembrou o passado, invocando o período histórico em que a União Soviética derrotou a Alemanha na II Guerra Mundial e se tornou uma super-potência a nível global:"As pessoas na Rússia deviam viver melhor do que aqueles que derrotámos na guerra", disse o político, aludindo à Alemanha, a grande derrotada da II Guerra Mundial e actualmente uma das grandes potências económicas.E aí está uma das grandes bases de apoio do candidato comunista: os russos que lamentam o desmembramento da União Soviética em 1991. E, segundo uma sondagem recente , 58% dos russos lamenta essa "perda".Quanto às críticas de que o comunismo foi responsável pelo depauperamento da sociedade russa durante mais de seis décadas, Grudinin tem um projecto a apresentar: o Lenin Sovkhoz (de Lenine). Um programa que, alegadamente, segue os modelos da teoria leninista-markista. O candidato caracteriza este projecto como um "oásis socialista dentro da selva urbana e capitalista de Moscovo".Neste(nome atribuído a explorações estatais durante a década de 20 na União Soviética) criam-se frutas e vegetais que são vendidos nos mercados mais caros de Moscovo e dezenas de pessoas escolhem comprar estes produtos mais caros. E os resultados parecem ser satisfatórios, a nível monetário, já que o candidato diz que só em 2017 auferiu cerca de 325 mil euros e os seus empregados à volta de €1.200 (o dobro do salário médio na Rússia). E, segundo o comunista, cada trabalhador recebe ainda um subsídio para ajudar na educação dos filhos, para pagar casa e seguro de saúde.Sobre outro candidato mediático a Putin, Alexei Navalny começou a publicar em blogues sobre as más-práticas e corrupção no seio de grandes empresas controladas pelo governo russo, no ramo da banca e petróleo, em 2008. Para saber mais sobre elas, tornava-se um accionista minoritário.

Em 2011, durante as eleições na Rússia, caracterizou o Rússia Unida, de Putin, como "o partido dos vigaristas e ladrões". A descrição pegou e os votos neste caíram. Em 2017, voltou a ser detido num protesto, e ficou preso durante quinze dias.



Em Dezembro, foi afastado da corrida presidencial por ter cadastro.