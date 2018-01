As autoridades francesas registaram a destruição de 1.031 automóveis na noite de 31 de Dezembro de 2017. Os carros foram incendiados, num acto de vandalismo que começou nos anos 90 e que, apesar das tentativas da polícia, se disseminou pelas principais cidades francesas.

O número das viaturas destruídas foi até alvo de discussão política com o governo francês a ser acusado de tentar branquear os números reais, indicando apenas o número de carros incendiados – 650 – e não incluindo as viaturas às quais o fogo alastrou.

O ministro francês do Interior, Gerard Collomb até considerou que a Passagem do Ano decorreu "sem grandes problemas."

Desde os anos 90, que a destruição de automóveis em França passou a ser típico da Passagem do Ano nos bairros mais pobres das grandes cidades. Começou em Strasbourg, a oeste do país e foi alastrando ao resto do país.

As autoridades têm tentado reduzir o número de viaturas queimadas, mas este ano aumentou de 935 registadas no ano passado, para 1031 este ano.

A violência também aumentou. A polícia deteve 510 pessoas por desacatos, incluindo o ataque a dois agentes da polícia nos subúrbios de Paris, Champigny-sur-Marne

O presidente francês Emmanuel Macron começou o ano no Twitter a garantir que os culpados que "de forma cobarde atacaram agentes da polícia que faziam o seu dever" serão encontrados e detidos.