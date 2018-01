Um desconto de 70% na Nutella. Foi o que levou a autênticos motins dentro de supermercados em França, protagonizados por clientes exaltados que quiseram comprar o maior número de frascos de pasta de cacau e avelãs possível. Por isso, os corredores das lojas encheram-se de pessoas que se esmurraram, puxaram cabelos umas às outras, e até empurraram idosos.

A cadeia de supermercados Intermarché ofereceu um grande desconto, que fez com que o preço passasse de €4.50 a €1.41, nos frascos de 950 gramas. Cada cliente só podia levar três recipientes.





Um funcionário contou aos media franceses que levou um murro no olho enquanto tentava separar os clientes. "São como animais. A uma mulher puxaram o cabelo. Outra mulher idosa levou com uma caixa na cabeça. Outra ficou com uma mão a sangrar", descreveu uma testemunha.





Segundo o jornal The Guardian, houve prateleiras esvaziadas em 15 minutos. Afinal, as filas formavam-se à porta das lojas e quando estas abriam… "As pessoas estavam a acumular-se, elas deitaram tudo abaixo e partiram coisas. Foi uma orgia… estávamos quase a chamar a polícia", detalhou um funcionário de um dos supermercados.

Num dia, os supermercados venderam os frascos de Nutella que costumam escoar em três meses.

Por ano, cerca de 365 milhões de quilos de Nutella são consumidos em todo o mundo. A Ferrero, que a produz, lamentou a promoção e culpou o Intermarché. Já a cadeia de supermercados manifestou-se surpreendida com o caos e lamentou o que os clientes sofreram.