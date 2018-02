Um agente do País Basco morreu após sofrer um ataque cardíaco, na sequência de confrontos entre os adeptos do Spartak de Moscovo e o Atlético de Bilbau, no estádio de San Mamés, em Bilbau.





Ultras Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo — Old firm (@fhutnm) 22 de fevereiro de 2018





O agente da Brigada Móvel da Polícia do País Basco, a Ertzaina, entrou em paragem por razões ainda desconhecidas. Aconteceu depois dos incidentes entre os adeptos. O agente ainda foi encaminhado para o Hospital de Basurto, muito perto de onde ocorreram os incidentes, mas não resistiu.





La tercera vez que nos atacan los ultras del Spartak en Bilbao

Están separados en pequeños grupos y están saliendo de varias calles cercanas a San Mamés pic.twitter.com/vAyB2ysqLu — David Vilumbrales (@Vilum_) 22 de fevereiro de 2018







Os adeptos do Spartak e a Herri Norte, uma claque do Atlético, envolveram-se em confrontos. Instalou-se uma batalha campal, segundo o El Mundo, com o lançamento de copos de vidro, garrafas e bolas de golfe.

Dentro do estádio não houve desacatos. Pelo menos cinco adeptos foram detidos.



O dispositivo de segurança contou com 500 membros da Polícia basca, 100 agentes da polícia municipal e 200 seguranças privados.