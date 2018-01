O presidente francês Emmanuel Macron chegou hoje à China para uma visita oficial de três dias e para impressionar o presidente chinês, Xi jinping, levou um cavalo como presente.

O "gesto diplomático sem precedentes", segundo a presidência francesa, tem como objectivo reforçar os laços de amizade entre os dois países, numa altura em que Paris pretende substituir Londres como o parceiro de eleição entre a China e a União Europeia.

Antes de aterrar em Pequim, Emmanuel Macron manifestou o encanto pela China numa entrevista a um jornal chinês. "A China é um país que me fascina, assim como a tantos franceses … é a civilização mais antiga – um ‘estado mais antigo que a própria história’ como o general de Gaulle disse."

O cavalo, de oito anos e que para o presidente Macron representa a excelência francesa, foi muito bem recebida pelos especialistas chineses.

"Ele realmente respeita a história chinesa", disse Ding Yifan, do Centro de Investigação e Desenvolvimento, um instituto estatal chinês, que considera a oferta um alusão ao Qianlima, um cavalo alado da mitologia chinesa que consegue percorrer grandes distâncias.

Para além do cavalo, Macron teve ainda o cuidado de iniciar a visita oficial em Xi’an, a cidade centro da Rota da Seda, um apoio simbólico à campanha de política externa apresentada no ano passado por Xi Jinping no valor de 750 mil milhões de euros.