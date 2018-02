Pelo menos duas pessoas desapareceram e foram salvas, com ferimentos ligeiros, depois de terem sido atingidas por uma avalanche em Col de Fenestral, Suíça. As autoridades reviram o número inicial, que era de dez pessoas.Segundo as autoridades do cantão de Valais, as buscas estão em curso.A avalanche ocorreu numa zona junto à fronteira com França, a uma altitude de 2.500 metros.