As autoridades parisienses deram ordem de evacuação a 650 moradores que vivem junto do rio Sena por causa da subida do nível da água do rio, que tem aumentado na última semana devido a chuvas torrenciais.

Foram encontradas fugas de água em caves de prédios junto ao rio e há ruas inundadas, de tal forma, que alguns moradores foram obrigados a sair de casa de barco.

Os museus do Louvre, d’Orsay e Orangerie estão em alerta e o Louvre encerrou mesmo a ala de arte islâmica, que se situa abaixo do nível da água.



Algumas ruas foram fechadas ao trânsito e a circulação na linha de comboio RER também foi suspensa.

As autoridades francesas prevêem que o rio Sena suba até cinco metros entre hoje e domingo de manhã e está prevista mais chuva nos próximos dias