Casal declarado culpado de tentar planear atentado terrorista

O casal conheceu-se através da Internet e terão tirado proveito dos conhecimentos químicos de El-Hassan para planear o ataque.



Quando Mohammed foi detido, em Dezembro, tinha já consigo dois dos três componentes necessários para o explosivo caseiro. Em sua casa foram também encontrados manuais de como fazer explosivos, de como suar telemóveis como detonadores e ainda veneno feito a partir de ricina.



A sentença será conhecida a 22 de Fevereiro.

Um casal de origem árabe residente no Reino Unido foi condenado pelo tribunal por ter planeado um ataque terrorista com recurso a uma bomba caseira. Munir Mohammed, de 36 anos, e a farmacêutica Rowaida El-Hassan, de 33, planearam também utilizar ricina (toxina de origem vegetal mortífera).Mohammed era um sudanês que procurara asilo no Reino Unido e trabalhava numa fábrica de comida.