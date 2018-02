A Esquerra Republicana da Catalunha (ERC) está a pressionar Carles Puigdemont a aceitar um cargo simbólico para permitir a formação de um governo catalão efectivo e assim levantar a suspensão da autonomia da Catalunha, imposta pelo governo de Madrid.

"Não necessitamos nem queremos um acordo incompleto", disse hoje a secretária-geral da ERC, Marta Rovira, durante o conselho nacional do partido, acrescentando que é necessário um governo efectivo para "recuperar as instituições."

Recorde-se que Madrid só irá levantar a suspensão da autonomia da região quando for eleito um presidente. Até lá, a Catalunha está a ser governada pelo governo espanhol, liderado por Mariano Rajoy.



Investidura à distância

Carles Puigdemont, afastado pelo governo de Madrid depois de ter declarado unilateralmente a independência da Catalunha, considera que o resultado eleitoral de 21 de Dezembro, em que teve maioria dos votos entre os partidos independentistas, lhe dá legitimidade para ser de novo presidente da Catalunha.

Mas a lei da Presidência da Generalitat e do Governo, que regula o parlamento catalão, exige que a investidura do presidente seja presencial e isso implicaria o regresso de Puigdemont a Espanha de Bruxelas, para onde fugiu depois de ter sido acusado de peculato e sedição, e sua subsequente detenção.

Depois das eleições, Puigdemont defendeu que investidura fosse feita por representante ou via videoconferência. Agora, depois do Tribunal Constitucional de Espanha ter proibido a investidura à distância, a coligação Juntos pela Catalunha, da qual é líder, propôs ao parlamento catalão um projecto de reforma da lei com o objectivo de permitir a dita investidura à distância.

A proposta foi apresentada sem o apoio da ERC e o governo de Mariano Rajoy já está a preparar uma reacção jurídica contra a proposta de alteração da lei do parlamento catalão.