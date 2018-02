Quando foi detido, o suspeito fez a saudação romana ao passar pelo Monumento aos Mortos na guerra. Quatro pessoas ficaram feridas.





Macerata é uma cidade na costa leste de Itália, mas este sábado tornou-se notícia a nível europeu depois de um ataque aparentemente dirigido a emigrantes. Um carro atravessou as ruas da cidade, tendo disparado em dois sítios diferentes, atingido várias pessoas. As vítimas deste ataque, segundo as autoridades eram emigrantes. Um homem foi detido e a imprensa local acredita que esse suspeito seja Luca Traini, de 28 anos, com ligações a um partido de extrema-direita.



O episódio dos disparos aconteceu ao fim da manhã deste sábado, quando um carro, um Alfa Romeu preto, irrompeu pelas ruas da cidade de Macerata e de dentro do veículo foram disparados tiros que feriram pelo menos quatro pessoas. Segundo a imprensa local italiana, o atirador pode ter sido motivado por questões raciais. As autoridades detiveram um suspeito de ter disparado sobre a multidão.



Segundo o jornal Corriere della Sera, que identifica o homem como sendo Luca Traini, o suspeito foi preso quando estava envolto numa bandeira italiana, tendo feito a saudação associada a movimentos fascistas de extrema-direita ao passar pelo Monumento aos Mortos na guerra.



Traini, de 28 anos, foi candidato ao município de Corridonia pelo partido de extrema-direita italiano Liga Norte, de Matteo Salvini. O líder do partido já reagiu ao ataque, demarcando-se do episódio: "Qualquer um que dispare é um delinquente, independentemente da cor da pele", mas a sua intervenção não se ficou pela condenação, aproveitando a oportunidade para reforçar as ideias do seu partido. "A imigração está fora de controlo, uma invasão organizada, desejada e financiada como a que se verificou nos últimos anos leva a confrontos sociais", arguiu o homem que prevê formar uma coligação para chegar ao poder com a Força Itália de Silvio Berlusconi após as eleições de 4 de Março.



O jornalista Roberto Saviano saiu a comentar as declarações do líder da Liga Norte, criticando as mesmas: "O responsável moral do que aconteceu em Macerata é Matteo Salvini. Ele e as suas palavras irreflectidas são um perigo moral para democracia", afirmou através de uma publicação na rede social Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="it" dir="ltr">Il mandante morale dei fatti di Macerata è Matteo Salvini. Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta democratica. Chi oggi, soprattutto ai massimi livelli istituzionali, non se ne rende conto, sta ipotecando il nostro futuro.</p>— Roberto Saviano (@robertosaviano) <a href="https://twitter.com/robertosaviano/status/959783339967373313?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

O incidente ocorreu pouco depois das 11h00 da manhã (menos uma hora em Portugal continental). Terão sido feridas seis pessoas, diz o jornal local Il Resto del Carlino, descritas como "imigrantes de origem africana". Mas outros meios dão conta de apenas quatro feridos, informação corroborada pelas autoridades.



O ataque ocorre poucos dias depois da descoberta do corpo desmembrado e guardado em duas malas de uma jovem toxicodependente de 18 anos em Macerata, em que o suspeito do assassínio é um imigrante nigeriano. Este caso tem sido utilziado por partidos e movimentos ligados à extrema-direita como forma de criticar a política de emigração italiana.



Esta facção política tem baseado a sua mensagem na defesa de fortes restrições à imigração, pretendendo conseguir uma base de apoio superior as próximas eleições, em Abril, com a tensão causada pela crise dos refugiados em Itália. Os disparos ocorreram em locais relacionados com o homicídio desta jovem natural de Roma, Pamela Mastropietro.