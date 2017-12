Centenas de pessoas entraram em pânico e fugiram na Oxford Street, uma das mais movimentadas ruas comerciais de Londres, quando alguém terá ouvido tiros.

Uma mulher ficou ferida ao ter caído durante a fuga e uma montra foi partida no meio do caos.



pub Lady injured on her head in #houseoffraser #oxfordstreet #bbcnews after announcement all leaving the store. pic.twitter.com/yWW0ZMLXKZ — Ashutosh kumar Misra (@ashutosmisra) December 26, 2017



A polícia foi chamada ao local, mas não encontrou qualquer evidência que tenham sido, de facto, disparados tiros.

"Agentes locais e agentes armados estão no local em Oxford Street. Eles responderam a relatos de disparos. Nada indica que tiros tenham sido disparados. Uma mulher ficou ferida sem gravidade, resultado de uma queda", relatou a polícia britânica.

O incidente acontece um mês depois de compradores terem fugido da zona comercial de Osford Circus depois de, também, terem ouvido tiros.